Washington Nationals heeft de stand tegen Houston Astros in de World Series in de nacht van dinsdag op woensdag weer gelijkgetrokken. Daardoor volgt een zevende en beslissende wedstrijd in de finale van de Major League Baseball (MLB).

In Houston eindigde de zesde wedstrijd in 2-7 in het voordeel van de ploeg uit Washington, waarmee de stand in de best-of-sevenserie op 3-3 kwam. De beslissende confrontatie is in de nacht van woensdag op donderdag, eveneens in Houston.

Na de eerste inning leidden de Astros in eigen huis nog met 2-1, maar de bezoekers maakten in de vijfde, zevende en negende inning het verschil in Minute Maid Park. Het was de zesde opeenvolgende overwinning voor de uitploeg en dat kwam nog nooit voor in de World Series.

Houston Astros is kampioen van de American League en staat voor de derde keer in de World Series. De Texaanse club kan, na in 2017, voor de tweede keer de titel pakken in de MLB.

Als kampioen van de National League staat Washington Nationals voor de eerste keer in de eindstrijd. De Nationals behoren tot de zeven clubs die de World Series nog nooit wonnen.