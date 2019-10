De Nederlandse cricketers hebben dinsdag een ticket veroverd voor het WK T20 van volgend jaar in Australië. Oranje plaatste zich voor het eindtoernooi door de halve finales te bereiken op het kwalificatietoernooi in Dubai.

Nederland won in de kwartfinales van het kwalificatietoernooi met acht wickets verschil van gastland de Verenigde Arabische Emiraten.

Oranje had de vorige vier onderlinge ontmoetingen, allen afgelopen zomer gespeeld, nog verloren, maar nam dinsdag dus revanche op het Arabische land.

Het is de vierde keer dat Nederland zich kwalificeert voor het WK T20, een snelle cricketvariant waarin beide teams maximaal twintig overs spelen.

Nederland alleen in 2014 naar tweede ronde

Oranje haalde ook in 2009, 2014 en 2016 het WK T20, maar alleen in 2014 lukte het om de tweede ronde te bereiken.

West-Indië is de titelverdediger op het WK T20. De Aziaten wonnen in 2016 in de finale van Engeland en pakten zo hun tweede titel.

Nederland speelt vrijdag in de halve finales van het kwalificatietoernooi tegen Ierland. De andere halve eindstrijd gaat tussen Papoea-Nieuw-Guinea en Namibië.