Directeur Yuri Ganus van het Russische antidopingbureau RUSADA vreest voor een nieuwe schorsing van Russische sporters door het mondiale antidopingbureau WADA. Die laatste verdenkt de Russen ervan gesjoemeld te hebben met data van een omstreden dopinglaboratorium in Moskou.

"Ik zie niet in hoe we overtuigend kunnen antwoorden op het bewijs dat ik heb gezien en de vragen die erover zijn gesteld. Ik geloof niet dat we dat kunnen doen", zei Ganus dinsdag in een interview met de NOS.

Het WADA vroeg vorige maand het RUSADA en het Russische ministerie van Sport om antwoord op extra vragen naar aanleiding van "inconsistentie" in de oorspronkelijk geleverde gegevens. Dat werd maandagavond verstuurd.

"We hebben het heden en de toekomst van de Russische sport in onze handen", aldus Ganus, die eerst nog woedend was over de eis van het WADA en sprak van "een groeiende lawine van leugens", maar hij is nu dus wat milder gestemd.

"Dan gaat het op z'n minst over de Olympische Spelen en alle andere belangrijke internationale kampioenschappen. De Russische sportgemeenschap kan dat allemaal kwijtraken. En de kans daarop is heel erg groot."

Nieuw hoofdstuk in langslepende zaak

De extra data vormen een nieuw hoofdstuk in de langslepende zaak tussen beide organisaties. Het RUSADA werd in december 2015 geschorst vanwege door de staat gesteund dopinggebruik in de Russische sport. In september 2018 werd die schorsing onder voorwaarden opgeheven.

Een van die voorwaarden was dat het WADA toegang zou krijgen tot het laboratorium in Moskou, waar data en verzamelde monsters voor dopingtesten zijn opgeslagen. Rusland voldeed niet aan de deadline van 31 december 2018, maar reageerde in januari alsnog.

Bij het WADA bestaat er dus twijfel over de geleverde gegevens. De extra informatie wordt nu beoordeeld, waarna het uitvoerend comité onder leiding van voorzitter Craig Reedie naar verwachting in december een uitspraak doet.

Mocht alsnog blijken dat de gegevens vals zijn, dan hangt Rusland mogelijk een schorsing voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio boven het hoofd. Aan de Spelen van 2018 in Pyeongchang mochten alleen 'schone' Russische atleten meedoen.