Kiki Bertens is ondanks een lang seizoen blij dat ze nog in actie mag komen op de WTA Finals. De Nederlandse won dinsdag in haar eerste wedstrijd knap in drie sets van Ashleigh Barty, de Australische nummer één van de wereld: 3-6, 6-3 en 6-4.

De 27-jarige Bertens had zich niet geplaatst voor het prestigieuze eindtoernooi waar de beste acht speelsters van 2019 aan deelnemen, maar mag alsnog meedoen in Shenzhen door de afmelding van Naomi Osaka. De Japanse kampt met een schouderblessure. Bertens speelt hierdoor haar 28e toernooi van dit jaar.

"Fysiek en mentaal is het zwaar en ben ik vermoeid. Maar aan de andere kant: hoe mooi is het dat ik toch hier mag spelen op dit grote toernooi. Het is een 'leuke bonus' van een geweldig jaar", zei Bertens na haar partij tegen Barty in gesprek met De Telegraaf.

Bertens, die zondag nog de finale van de WTA Elite Trophy verloor van de Wit-Russische Aryna Sabalenka, hoorde een paar uur voor de wedstrijd pas dat ze op de baan moest staan. "Over Osaka had ik niks gehoord, dus het was echt een verrassing. Ik heb me zo goed mogelijk voorbereid en zelfs nog even kort geslapen."

Kiki Bertens krijgt de felicitaties van Ashleigh Barty na haar overwinning. (Foto: Pro Shots)

Bertens gelooft dat ze WTA Finals kan winnen

Ondanks de korte voorbereiding en een moeilijk begin tegen Barty (Bertens verloor de eerste set en stond in de tweede set een break achter), slaagde de Wateringse er alsnog in om de partij in drie sets naar zich toe te trekken.

"Ik moest in de eerste set echt wel wennen aan de omstandigheden. Andere ballen, een andere baan en ik had natuurlijk maar één dagje echt rust gehad. Maar het ging steeds beter. Ik heb goed aanvallend gespeeld, ben goed naar het net gekomen en heb weer alle energie gegeven die in me zat."

Voor Bertens gaan de WTA Finals donderdag verder met een wedstrijd tegen Belinda Bencic. Als ze ook van de Zwitserse weet te winnen, plaatst ze zich net als vorig jaar voor de halve finales van het lucratieve evenement.

"Ik probeer nu weer zo goed mogelijk te herstellen zodat ik er donderdag klaar voor ben. Ik geloof zeker dat ik het toernooi kan winnen, al wordt het erg lastig. Ik denk dat iedereen hier kan winnen."