Golden State Warriors heeft maandag (lokale tijd) na twee nederlagen de eerste overwinning van het NBA-seizoen geboekt. De ploeg van coach Steve Kerr was met 123-134 te sterk voor New Orleans Pelicans.

De Warriors herstelden zich zo van een teleurstellende start van het seizoen in de Western Conference. De ploeg uit San Francisco, die de afgelopen vijf jaar de NBA-finale haalde en in 2015, 2017 en 2018 kampioen werd, verloor ruim van Los Angeles Clippers (141-122) en Oklahoma City Thunder (120-92).

Bij New Orleans Pelicans, dat de eerste drie wedstrijden verloor, werd maandag alsnog de eerste zege geboekt. Na het derde kwart in het Smoothie King Center leidden de Warriors al met 79-103 en die voorsprong kwam in het laatste kwart - ondanks een kleine opleving van de thuisploeg - niet meer in gevaar.

Stephen Curry was met 26 punten, drie rebounds en elf assists de belangrijkste man bij de Warriors. D'Angelo Russell leverde met 24 punten, zeven rebounds en acht assists eveneens een belangrijke bijdrage aan de overwinning van de zesvoudig NBA-kampioen.

De moeizame start van het seizoen is geen grote verrassing, want de Warriors staan er minder goed voor dan vorig seizoen. De succesvolle ploeg van de afgelopen jaren zag sterspeler Kevin Durant naar Brooklyn Nets vertrekken, terwijl Klay Thompson met een zware blessure kampt.

In de Eastern Conference boekte titelverdediger Toronto Raptors, dit jaar te sterk voor de Warriors in de NBA-finale, de derde zege van het seizoen. De ploeg uit Canada was met 104-95 te sterk voor Orlando Magic.