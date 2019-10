Het mondiale antidopingbureau WADA heeft maandagavond de geëiste extra gegevens van de Russische autoriteiten ontvangen. De organisatie had daar om gevraagd nadat het de eerder aangeleverde data niet vertrouwde.

Ruim een maand geleden vroeg het WADA aan het Russische antidopingbureau RUSADA en het Russische ministerie van Sport om antwoord op extra vragen vanwege "inconsistentie" in de oorspronkelijk geleverde gegevens.

De eis van het WADA wekte woede bij de Russen. RUSADA-directeur Yuri Ganus sprak in een open brief onder meer van "een groeiende lawine van leugens", maar nu zijn de extra gegevens dus alsnog geleverd.

De extra data vormen een nieuw hoofdstuk in de langslepende zaak tussen beide organisaties. Het RUSADA werd in december 2015 geschorst vanwege het grootschalige en door de staat gesteunde dopinggebruik in de Russische sport. In september 2018 werd die schorsing onder voorwaarden opgeheven.

Een van die voorwaarden was dat het WADA toegang zou krijgen tot het laboratorium in Moskou, waar data en verzamelde monsters voor dopingtesten zijn opgeslagen. Rusland voldeed niet aan de deadline van 31 december 2018, maar reageerde in januari alsnog.

Reactie WADA waarschijnlijk in december

Bij het WADA bestaat er dus twijfel over de geleverde gegevens. De extra informatie wordt nu beoordeeld, waarna het uitvoerend comité onder leiding van voorzitter Craig Reedie naar verwachtig in december een uitspraak doet.

Mocht alsnog blijken dat de gegevens vals zijn, dan hangt Rusland mogelijk een schorsing voor de Olympische Spelen van 2020 boven het hoofd. Aan de Winterspelen van 2018 mochten alleen 'schone' Russische atleten meedoen.