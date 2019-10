Daniil Medvedev doet in februari in Rotterdam mee aan het ABN AMRO World Tennis Tournament, zo heeft de organisatie van het ATP-toernooi maandag bekendgemaakt.

Voor de 23-jarige Medvedev wordt het zijn derde deelname in Rotterdam. Dit jaar werd de Rus in de halve finales verslagen door Gaël Monfils, die het toernooi op zijn naam schreef en ook in 2020 weer meedoet. Stan Wawrinka en David Goffin zijn eveneens present.

Medvedev beleeft dit jaar zijn grote doorbraak. Eerder deze maand stond hij in Sjanghai in zijn zesde opeenvolgende finale. Zijn imponerende reeks begon in juli in Washington, waarna hij ook op de Masters-toernooien in Montreal en Cincinnati, de US Open en in Sint-Petersburg tot de eindstrijd reikte.

Toernooidirecteur Richard Krajicek is verheugd met de komst van Medvedev. "Daniil is dé speler van dit moment. Met vier titels en vijf finaleplaatsen is 2019 het jaar van zijn definitieve doorbraak", aldus Krajicek.

"Hij versloeg niet voor niets Novak Djokovic dit jaar al twee keer en bracht Rafael Nadal aan het wankelen in de US Open-finale. Zoals Alexander Zverev al zei, is hij misschien wel de beste van iedereen op dit moment."

Daniil Medvedev stond eerder dit jaar in de finale van de US Open, waarin hij nipt verloor van Rafael Nadal. (Foto: Pro Shots)