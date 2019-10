Tiger Woods voelt zich vooral dankbaar nadat hij zondag op het Zozo Championship zijn 82e toernooizege op de PGA Tour boekte. De Amerikaanse golflegende, die met zijn overwinning het stokoude record van wijlen Sam Snead evenaarde, is trots dat hij na jaren van blessures nog altijd op de top van zijn kunnen kan presteren.

"Dit is echt ongelooflijk. Ik heb in mijn carrière lang stabiel gepresteerd en er zijn genoeg momenten dat het me niet meer lukt om top te presteren, maar dit was weer zo'n dag waarop ik het wél kon laten zien", zei de 43-jarige Woods na zijn overwinning in Japan.

De vijftienvoudig majorwinnaar bleef lange tijd op 79 toernooizeges steken en het zag er niet meer naar uit dat hij de 82 zou halen. Tussen 2014 en 2017 onderging de door blessures geplaagde Woods meerdere rugoperaties en leek zijn carrière ten einde, maar hij maakte in 2018 zijn comeback.

Woods won vorig jaar zijn tachtigste toernooi bij de Tour Championship in Atlanta en als kers op de taart schreef hij in april dit jaar de Masters op zijn naam, wat zijn eerste majorzege sinds 2008 betekende.

Tiger Woods boekte zijn 82e toernooizege op de PGA Tour. (Foto: Getty Images)

'Fysiek kan ik minder dan vroeger'

De in 2002 overleden Snead, die zijn 82 toernooien op de PGA Tour tussen 1936 en 1965 won, boekte zijn 82e zege op 52-jarige leeftijd. Woods heeft goede hoop dat hij ook nog negen jaar door kan gaan.

"Als dit me een paar jaar geleden was gevraagd, zou ik een ander antwoord hebben gegeven. Maar de toekomst ziet er zeker rooskleuriger uit, dus laten we hopen dat ik tot mijn 52e door kan. Er was een tijd dat ik niet wist of ik weer zou kunnen spelen, dus ik ben heel dankbaar."

"Fysiek gezien kan ik niet alles meer doen wat ik vroeger wel deed", benadrukte Woods, die onlangs liet weten dat hij in 2020 wil meedoen aan de Olympische Spelen. "Ik heb vier rugoperaties gehad en dat merk ik aan mijn lichaam, maar ik weet nog altijd mijn weg op de golfbaan te vinden."