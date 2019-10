Houston Astros heeft zondag (lokale tijd) goede zaken gedaan in de World Series. De formatie van manager Andrew Jay Hinch won de vijfde ontmoeting met Washington Nationals en is nog één zege verwijderd van de titel de Major League Baseball (MLB).

De Astros waren in Washington met 1-7 te sterk voor de Nationals en boekten zo de derde overwinning op rij in de best-of-sevenserie. De formatie uit Houston gaat nu met 3-2 aan de leiding. Alle duels werden tot dusver gewonnen door de bezoekende ploeg.

Na vier innings leidde Houston Astros al met 0-4. De Nationals deden in de zevende inning wel wat terug met een homerun, maar in de achtste en negende inning liepen de bezoekers verder weg bij de debutant in de World Series.

Een van de bezoekers in Washington was Donald Trump, die overigens niet erg geliefd bleek in de stad met veel democratische stemmers. De president van de Verenigde Staten was circa tien seconden voor de vierde inning op het grote scherm te zien en werd vervolgens uitgejouwd door het publiek.

De zesde ontmoeting tussen de Astros en de Nationals staat 30 oktober op het programma in Houston. De formatie uit Washington moet die wedstrijd winnen om een zevende en beslissende ontmoeting af te dwingen.

Houston Astros (kampioen in de American League) staat voor de derde keer in de World Series en zegevierde in 2017 voor de eerste keer. Washington Nationals (kampioen in de National League) behoort tot de zeven clubs die de finale van het MLB-seizoen nog nooit wonnen.

Donald Trump was een van de toeschouwers bij de vijfde ontmoeting tussen de Astros en de Nationals. (Foto: Pro Shots)