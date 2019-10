Tiger Woods heeft maandag historie geschreven door het Zozo Championship op zijn naam geschreven. De 43-jarige golflegende boekte in Japan zijn 82e toernooizege op de PGA Tour en evenaarde daarmee het stokoude record van Sam Snead.

Woods was 23 jaar geleden op twintigjarige leeftijd bij de Las Vegas Invitational voor het eerst de beste bij een toernooi op de Amerikaanse PGA Tour.

Tussen augustus 2013 en september 2018 was er door privéproblemen en blessureleed geen succes voor de Amerikaan, waardoor hij lang op 79 toernooizeges bleef staan. Zijn tachtigste overwinning boekte hij vorig jaar bij de Tour Championship in Atlanta, waarna hij zijn comeback dit jaar in april bekroonde met winst van de Masters, zijn vijftiende majorzege.

Snead won zijn 82 toernooien op de PGA Tour tussen 1936 en 1965. De Amerikaan overleed in 2002 op 89-jarige leeftijd.

Woods, die in totaal op 109 toernooizeges staat in zijn carrière, jaagt nog altijd op het recordaantal zeges in een major van Jack Nicklaus. De legendarische Amerikaan was tussen 1962 en 1986 achttien keer de beste bij een van de vier grootste toernooien in het golf.

Woods ging vanaf eerste ronde aan de leiding

Woods ging vanaf de eerste ronde aan de leiding bij het Zozo Championship op de Accordia Golf Narashino Country Club, dat door hevige regenval pas op maandag in plaats van op zondag kon worden afgerond.

Woods begon met drie slagen voorsprong aan de slotdag, waarop hij nog zeven holes moest afwerken. De vijftienvoudig majorwinnaar gaf die marge niet meer uit handen en evenaarde een van de meest prestigieuze records in het golf.