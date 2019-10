Bondscoach Max Caldas is zeer blij met het ticket voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. De Nederlandse hockeymannen kwalificeerden zich zondag door Pakistan met 6-1 te verslaan.

"We hebben vandaag echt goed gehockeyd en laten zien dat we de betere ploeg zijn. Zaterdag waren de verwachtingen groot, maar als je de bal niet verovert en te timide en afwachtend speelt, wordt het moeilijk. Het verschil met vandaag was groot", zei Caldas na afloop van het tweede play-offduel in Amstelveen tegen de NOS.

Zaterdag speelde Oranje in wedstrijd één nog met 4-4 gelijk tegen Pakistan, waardoor het onverwacht toch spannend werd of Nederland zich voor de Spelen zou plaatsen.

"Pakistan was echt niet te onderschatten", aldus de 46-jarige Caldas. "Die ploeg staat niet zeventiende van de wereld omdat ze zo slecht zijn, maar omdat ze het afgelopen jaar nauwelijks wedstrijden speelden."

Max Caldas staat druk coachend langs de lijn. (Foto: Pro Shots)

'Niet te lang stilgestaan bij gelijkspel'

De stemming was niet goed na het gelijkspel van zaterdag, maar volgens Caldas bleef zijn ploeg niet te lang hangen in die teleurstelling.

"Ik was behoorlijk chagrijnig, maar we hebben niet te lang stilgestaan bij die wedstrijd", zei de bondscoach over de 4-4. "Iedereen wist dat het beter moest. We hebben kort bij elkaar gezeten en snel de fouten benoemd. De spelers hebben zelf hun gevoelens uitgesproken en dat was het. Het had geen zin lang na te filosoferen."

Caldas kan zich nu in alle rust voorbereiden op de Olympische Spelen, maar beseft wel dat het beter moet. De eerste wedstrijden in Tokio zijn volgend jaar op 25 juli. "We hebben nog heel veel maanden en ik heb veel vertrouwen in deze groep."

Bjorn Kellerman zette Nederland zondag tegen Pakistan op voorsprong. (Foto: Pro Shots)

Kellerman: 'Ik leef voor deze momenten'

De 29-jarige Bjorn Kellerman, die zondag de openingstreffer voor zijn rekening nam, geniet van wedstrijden als die van zondag tegen Pakistan en vindt dat Oranje zich van zijn goede kant heeft laten zien.

"Ik leef voor deze momenten. Dit is de laatste wedstrijd, een finale. Voor zesduizend man spelen hier is heerlijk. Daar leef ik als topsporter voor. Ik hou van die spanning", aldus Kellerman tegen Hockey.nl. "Er was vandaag beleving. Het was nu vier kwarten goed en niet één kwart. De 6-1 was een cadeau voor het publiek. Vandaag bewezen dat we in Tokio horen te staan."

Naast Kellerman wisten ook Mink van der Weerden (twee keer), Mirco Pruyser, Terrance Pieters en Jip Janssen tot scoren te komen tegen Pakistan. Zodoende mogen de Nederlandse hockeyers zich voor de negentiende keer melden op een Olympische Spelen.

De Nederlandse vrouwen kwalificeerden zich in augustus al voor het olympisch hockeytoernooi door Europees kampioen te worden.