De Nederlandse hockeyers hebben zich zondag geplaatst voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Oranje rekende in het tweede play-offduel wel simpel af met Pakistan: 6-1.

Nederland had zaterdag in de eerste wedstrijd in Amstelveen nog verrassend met 4-4 gelijkgespeeld tegen Pakistan, de voormalige hockeygrootmacht die de afgelopen jaren ver is weggezakt.

Een nederlaag zondag in duel twee zou betekenen dat de Nederlandse hockeyers voor het eerst sinds 1980 zouden ontbreken op de Spelen, maar een tweede stunt voor Pakistan zat er nooit in.

Bjorn Kellerman opende al in de achtste minuut de score en vervolgens liep Oranje via goals van Mink van der Weerden (2), Mirco Pruyser, Terrance Pieters en Jip Janssen uit naar een geruststellende 6-0-voorsprong. De tegentreffer van Rizwan Ali in het laatste kwart was alleen voor de statistieken.

De Nederlandse vrouwen kwalificeerden zich in augustus al voor het olympisch hockeytoernooi door Europees kampioen te worden.

Bjorn Kellerman viert de 1-0 in het Wagener Stadion. (Foto: Pro Shots)

Pakistan kan Nederland amper verontrusten

Pakistan, dat ontbrak op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro en slechts zeventiende staat op de wereldranglijst, toonde zich zaterdag nog zeer efficiënt in Amstelveen door vier keer te scoren uit een strafcorner. Een dag later kon de viervoudig wereldkampioen Nederland amper verontrusten.

Halverwege het eerste kwart speelde de ploeg van Max Caldas al de spanning van zich af door een goal van Kellerman. De aanvaller van Kampong, die zaterdag ook al scoorde, schoot na een pass van Robbert Kemperman hard raak met zijn backhand.

Nederland domineerde en dat leverde in de zeventiende minuut een strafbal op na een overtreding op Thierry Brinkman. Van der Weerden faalde niet: 2-0. Een paar minuten later stond het al 3-0 door een backhand van Pruyser, die profiteerde van een onderschepping van Billy Bakker. Uit een strafcorner maakte Van der Weerden nog voor rust de vierde Nederlandse treffer.

Pakistan kwam ook in de tweede helft amper in de Nederlandse cirkel, terwijl Oranje kansen bleef creëren. Dat leverde in het derde kwart nog treffers op van Pieters (schot met zijn backhand) en Janssen (na goed voorbereidend werk van Pruyser). De 6-1 van Ali uit een strafcorner acht minuten voor tijd kon het feest in Amstelveen niet verpesten.

Terrance Pieters (rechts) maakte de 5-0. (Foto: Pro Shots)