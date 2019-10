Roger Federer heeft zondag voor de tiende keer in zijn loopbaan het ATP-toernooi van Bazel op zijn naam geschreven. De Zwitser was in de finale veel te sterk voor Alex de Minaur.

Federer had tegen de twintigjarige Australiër slechts 69 minuten nodig om 6-2 en 6-2 op het scorebord te zetten. Het is voor de nummer drie van de wereld de 103e ATP-titel uit zijn carrière.

In de eindstrijd had de 38-jarige Federer geen moeite met De Minaur, die voor de zesde keer in de finale van een ATP-toernooi stond (157e finale voor Federer).

De twintigvoudig Grand Slam-winnaar kreeg tegen De Minaur geen breekpunt tegen en sloeg zelf in beide sets twee keer toe op de opslag van de jonge Australiër.

Alex de Minaur feliciteert Roger Federer met zijn tiende titel in Bazel. (Foto: Pro Shots)

Federer jaagt op record Connors

Het was al de vijftiende keer in zijn carrière dat Federer de finale in Bazel speelde. Hij won het toernooi eerder in 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014, 2015, 2017 en vorig jaar. In 2000, 2001, 2009, 2012 en 2013 verloor de recordwinnaar de eindstrijd.

Federer boekte zijn vierde toernooizege van dit jaar. Hij won het Masters-toernooi in Miami en was ook in Halle en Dubai succesvol.

Door de zege in Bazel komt Federer weer een stapje dichter bij het record van Jimmy Connors. De Amerikaan won in zijn loopbaan 109 ATP-toernooien en heeft er nu nog zes meer dan Federer.