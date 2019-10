De Nederlandse hockeyers zijn zondag om 16.10 uur in Amstelveen begonnen aan de return tegen Pakistan om een olympisch ticket. Het eerste duel eindigde zaterdag in 4-4 en dus moet Oranje winnen om te voorkomen dat het voor het eerst sinds 1980 ontbreekt op de Olympische Spelen. Volg de wedstrijd in dit liveblog.

Nederland-Pakistan 6-1 (10-5)

Max Caldas is verheugd dat de Nederlandse hockeyers zich alsnog verzekeren van deelname aan de Olympische Spelen. "We hebben vandaag echt goed gehockeyd en laten zien dat we de betere ploeg zijn. Zaterdag waren de verwachtingen groot, maar als je de bal niet verovert en te timide en afwachtend speelt wordt het moeilijk. Het verschil met vandaag was groot", aldus de bondscoach na afloop van de 6-1-zege op Pakistan, die volgde op het 4-4-gelijkspel van gisteren. "Pakistan was echt niet te onderschatten. Die ploeg staat niet zeventiende van de wereld omdat ze zo slecht zijn, maar omdat ze het afgelopen jaar nauwelijks wedstrijden speelden." Nederland-Pakistan · Max Caldas, bondscoach van de hockeyers, is verheugd met de plaatsing voor de Olympische Spelen. "Ik ben blij en trots op de spelers", zegt hij in gesprek met de NOS. "Het was alles of niks in een wedstrijd die meer beladen was dan de Spelen zelf. We hebben goed gehockeyd en duidelijk gemaakt dat we de betere ploeg zijn. We hebben nog veel maanden om toe te werken naar de Spelen. Het vertrouwen in deze jongens is oneindig, dat zal altijd zo zijn."

De Nederlandse verzekeren zich van een plek op de Olympische Spelen. In het tweede duel met Pakistan wint Oranje ruim: 6-1. Gisteren eindigde de heenwedstrijd nog in 4-4. Nederland-Pakistan · 55' De minuten tikken weg in Amstelveen. Nederland heeft het olympisch ticket bijna binnen. Nederland-Pakistan · 52' GOAL Pakistan! 6-1



Pakistan doet uit een strafcorner nog wat terug, maar het is slechts een doekje voor het bloeden. Nederland-Pakistan · 46' Ook het derde kwart zit erop. Het duel in het Wagener Stadion is een martelgang aan het worden voor Pakistan, dat op een 6-0-achterstand staat. Nederland-Pakistan · 43' GOAL Nederland! 6-0



Alles lukt bij Oranje. Jip Janssen is de volgende die mag scoren uit een strafcorner. Hij maakt er 6-0 van. Nederland-Pakistan · 37' GOAL Nederland! 5-0



Het begint nu wel erg pijnlijk te worden voor Pakistan. Pieters haalt van dichtbij uit en noteert de 5-0. Nederland-Pakistan · 36' Nederland komt even in een overtalsituatie te staan door een groene kaart van Umar Bhutta. Nederland-Pakistan · 31' De tweede helft gaat van start met een 4-0-tussenstand. Nederland-Pakistan · Nederland-Pakistan · Rust. Oranje kan de tickets naar Tokio gaan boeken. Halverwege leidt Nederland met 4-0 in de cruciale wedstrijd tegen Pakistan. Nederland-Pakistan · 29' GOAL Nederland! 4-0



En dar is nummer vier! Van der Weerden schiet raak uit een strafcorner en lijkt het duel nog voor rust te beslissen. Nederland-Pakistan · 27' Pakistan lijkt het te hebben opgegeven. Oranje laat de Aziaten niet het spel van gisteren spelen heeft het duel onder controle. De ploeg van bondscoach Max Caldas leidt comfortabel met 3-0. Nederland-Pakistan · 23' GOAL Nederland! 3-0



Dit kan toch haast niet meer mis?! Mirco Pruyser stoomt op via de linkerflank en knalt met zijn backhand raak. Nederland-Pakistan · Dankzij een goal van Bjorn Kellerman heeft Oranje al vroeg een voorsprong te pakken in het cruciale duel met Pakistan. Nederland-Pakistan · 17' GOAL Nederland! 2-0



Mink van der Weerden benut de strafbal en zet Oranje op een 2-0-voorsprong. Nederland zit op rozen. Nederland-Pakistan · 17' Brinkman wordt op zijn stick geslagen. Nederland mag een strafbal nemen. Nederland-Pakistan · 16' Het tweede kwart gaat van start. Kan Oranje definitief het verschil maken? Nederland-Pakistan · 16' Het eerste kwart is ten einde. Nederland staat door een vroege goal van Kellerman op een minimale voorsprong: 1-0. Nederland-Pakistan · 13' Na de goal van Kellerman drukt Oranje door. De ploeg van bondscoach Max Caldas dicteert het spel en zoekt naar de 2-0. Nederland-Pakistan · 7' GOAL Nederland! 1-0 (5-4)



Kemperman brengt Kellerman in stelling die met zijn backhand de score opent. Een ideale start voor Oranje, dat nu over twee duels met 5-4 leidt. Nederland-Pakistan · 5' weinig actie tijdens de eerste vijf minuten in Amstelveen. Pakistan dringt aan, maar weet nog geen kansen te creëren. Hockey · 1' Het cruciale duel tussen Nederland en Pakistan gaat van start. Hockey · Nederland-Pakistan · Junaid was trots op zijn spelers. De bondscoach roemde het harde werken van zijn ploeg, maar was ook realistisch over de factor geluk. "We hadden een strategie. We deden ons best. Normaal is Pakistan niet goed met de strafcorner. Nu scoren we ze allemaal. Het is puur geluk. Nederland heeft de beste strafcorner van de wereld. Zij misten een paar makkelijke kansen. Zij hebben veel meer kwaliteit dan wij. Maar we speelden met ons hart en werkten hard." Nederland-Pakistan · De 4-4 was voor Pakistan een goed resultaat. De ploeg van bondscoach Khawaja Junaid staat zeventiende op de wereldranglijst, terwijl Nederland derde staat. Allevier de treffers van Pakistan vielen gisteren uit strafcorners, Nederland is gewaarschuwd. Hockey · Om 16.00 uur spelen de Nederlandse hockeymannen hun tweede duel met Pakistan. Inzet is plaatsing voor de Olympische Spelen. Gisteren leek Oranje op een nederlaag af te stevenen, maar Mink van der Weerden zorgde met een late strafcorner voor een 4-4-gelijkspel.