Tweevoudig wereldkampioen Zuid-Afrika heeft zondag de finale van het WK rugby in Japan bereikt. De ploeg van coach Rassie Erasmus was in een spannende halve eindstrijd nipt te sterk voor Wales: 19-16.

In de eerste helft wisten beide ploegen alleen via penalty's tot scoren te komen en leidde Zuid-Afrika halverwege met 6-9. Wales maakte direct na rust gelijk, maar door een try van Damian de Allende vergrootte Zuid-Afrika de voorsprong naar 16-9.

Wales gaf zich echter niet gewonnen in Yokohama. De formatie van coach Warren Gatland verkleinde de marge naar twee dankzij een try van Josh Adams en trok de stand vlak daarna helemaal gelijk. De wedstrijd leek op een verlenging uit de draaien, maar Handré Pollard bezorgde Zuid-Afrika vier minuten voor tijd alsnog de zege.

In de finale wacht Zuid-Afrika een krachtmeting met Engeland. De Engelsen zorgden zaterdag voor een stunt door titelverdediger Nieuw-Zeeland te verslaan, dat voor het eerst sinds 6 oktober 2007 een nederlaag leed op een WK. De finale wordt pas op zaterdag 2 november gespeeld in Yokohama.

Het is voor het eerst sinds 2007 dat Zuid-Afrika de WK-finale haalt. (Foto: Pro Shots)

Zuid-Afrika gaat voor derde wereldtitel

Zuid-Afrika gaat op voor de derde wereldtitel, nadat het land in 1995 en 2007 aan het langste eind trok. Bij het vorige WK in 2015 eindigden de Zuid-Afrikanen net als in 1999 op de derde plek. Zuid-Afrika is het enige land dat nog nooit een WK-finale verloor.

Wales, dat vier jaar geleden strandde in de kwartfinales, blijft verstoken van zijn eerste WK-finale. Het land kwam alleen op het eerste WK in 1987 al eens tot de laatste vier van het mondiale eindtoernooi. Wales rest vrijdag een wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland om de derde plek.