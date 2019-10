Sifan Hassan is de halve marathon van Valencia zondag als tweede geëindigd. De Nederlandse kwam in het begin van de wedstrijd tot twee keer toe ten val en slaagde er mede daardoor niet in in de buurt te komen van het wereldrecord.

De 26-jarige Hassan struikelde na een kilometer en kon toen nog snel door en liep onder het schema van het wereldrecord. Na ruim 22 minuten - zo'n 8 kilometer na de start - ging ze harder naar de grond. Op de beelden is niet duidelijk te zien of ze op haar hakken werd gelopen of dat ze struikelde, maar de geboren Ethiopische was in ieder geval wel veroordeeld tot een inhaalrace.

Hassan slaagde er nog in om als tweede over de finish te komen in Valencia. Ze klokte een tijd van 1.05,54 en was daarmee 21 seconden trager dan de Ethiopische winnares Senbere Teferi. Joan Chelimo Melly kwam op zestien tellen van Hassan over de streep.

Het wereldrecord op de halve marathon blijft nog altijd op naam staan van Joyciline Jepkosgei. De Keniaanse liep twee jaar geleden in Valencia naar een mondiale toptijd van 1.04,51. Hassan stelde zichzelf ten doel om die tijd te verbeteren, maar dat moest ze door haar val dus uit haar hoofd zetten.

Hassan maakt kans op eretitel

Hassan kwam in de Spaanse stad voor het eerst in actie sinds de voor haar succesvol verlopen WK in Doha van enkele weken geleden. Hassan veroverde in de Qatarese hoofdstad goud op de 1.500 meter en de 10 kilometer.

Ondanks dat succes greep ze zaterdag naast de titel van Europees atlete van het jaar. Hassan maakt nog wel kans om te worden uitgeroepen tot wereldatlete van het jaar. Die prijs wordt op 23 november uitgereikt bij het gala van de internationale atletiekbond IAAF in Monaco.