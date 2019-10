Marc Márquez heeft zondag zijn elfde overwinning van het seizoen geboekt in de MotoGP. De Spanjaard, die onlangs al de wereldtitel in de koningsklasse van de motorsport veiligstelde, schreef zondag de Grand Prix van Australië op zijn naam.

De 26-jarige Márquez leek op het Philip Island Circuit genoegen te moeten nemen met de tweede plek, maar hij wist zijn landgenoot en leider in de race Maverick Viñales bij het ingaan van de laatste ronde te passeren. Viñales ging vervolgens onderuit in een uiterste poging om de leiding terug te pakken.

Voor Márquez was het al zijn vijfde overwinning op rij en zogezegd zijn elfde van het seizoen. De coureur van Honda stelde begin oktober in Thailand al zijn zesde wereldtitel in de MotoGP veilig.

Het podium in Australië werd gecompleteerd door de Brit Cal Crutchlow (tweede) en de Australiër Jack Miller (derde). Andrea Dovizioso kwam als zevende over de finish en dat was genoeg om zijn tweede plek in de WK-stand veilig te stellen. Het is het derde jaar op rij dat de Italiaan het MotoGP-seizoen als tweede eindigt.

De kwalificatie in Australië zou eigenlijk zaterdag op het programma staan, maar de wind was te hard om veilig het circuit op te gaan. De kwalificatie kon zondag alsnog worden afgewerkt en Viñales wist daarin poleposition te veroveren.

De Grand Prix van Australië was de zeventiende race van het jaar in de MotoGP. Het seizoen in de koningsklasse van de motorsport wordt op zondag 3 november vervolgd met de Grand Prix van Maleisië en op zondag 17 november in Valencia afgesloten.

Bendsneyder pakt punt in Moto2

In de Moto2 veroverde Bo Bendsneyder een punt voor de WK-stand. De Nederlander eindigde de race in Australië als vijftiende en kwam pakte daardoor pas voor de vierde keer dit seizoen punten.

De twintigjarige Nederlander, die eerder dit jaar punten veroverde in Argentinië, de Verenigde Staten en Oostenrijk, staat nu op zeven punten. Bendsneyder bezet daarmee de 25e positie in de WK-stand.

De zege in Australië ging naar de Zuid-Afrikaan Brad Binder, die de Spanjaard Jorge Martín (tweede) en de Zwitser Thomas Lüthi achter zich hield. De Spanjaard Álex Márquez gaat nog altijd aan de leiding in de WK-stand.