Houston Astros heeft de spanning in de World Series volledig teruggebracht. De formatie van manager Andrew Jay Hinch won zaterdag (lokale tijd) de vierde ontmoeting met Washington Nationals en trok de stand zo gelijk (2-2).

De Astros waren in het vierde duel van de best-of-sevenserie met liefst 1-8 te sterk voor de Nationals. De bezoekers leidden na de vierde inning al met 0-4 en beslisten de wedstrijd in de zevende inning door vier punten te pakken.

Het betekende de tweede overwinning op rij voor Houston Astros, dat in de eerste twee ontmoetingen nog ten onder ging tegen de Nationals. Alle duels zijn tot dusver gewonnen door de bezoekende ploeg.

De World Series gaat tussen de kampioen van de American League (Houston Astros) en die van de National League (Washington Nationals) in de Major League Baseball. Washington Nationals staat voor de eerste keer in de World Series, Houston Astros deed al drie keer mee en zegevierde in 2017.

De vijfde ontmoeting wordt in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) in Washington gespeeld. De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd in het stadion aanwezig te zijn. De ploeg die als eerste vier overwinningen boekt, wint de World Series.