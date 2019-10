Sifan Hassan is niet verkozen tot Europees atlete van het jaar. Bij het gala in de Estse hoofdstad Tallinn ging de onderscheiding naar de Russische hoogspringster Mariya Lasitskene.

Hassan, die zelf niet bij het gala aanwezig was, behoorde tot de laatste vier kandidaten van de oorspronkelijke lijst van tien. Naast de Nederlandse en de Russische wereldkampioene hoogspringen behoorden ook Dina Asher-Smith (wereldkampioene op de 200 meter en zilver op de 100 meter) en Malaika Mihambo (wereldkampioene verspringen) tot de kanshebbers.

De 26-jarige Hassan heeft een ijzersterk seizoen achter de rug, waarin ze op de WK in Doha historisch goud pakte op de 1.500 meter én 10.000 meter. Ook schreef ze de 1.500 meter en 5.000 meter bij de Diamond League op haar naam.

Lasitskene werd in Doha voor de derde keer wereldkampioene. Met een hoogte van 2,06 meter was ze verantwoordelijk voor de beste sprong van het jaar. Bovendien is ze een van de Russische atletes die nooit betrokken is geweest bij het dopingschandaal in haar land.

De prijs voor de beste Europese atlete van het jaar wordt sinds 1993 jaarlijks uitgereikt. Dafne Schippers is de enige Nederlandse op de erelijst. Zij won de prestigieuze prijs in 2014 en 2015.

Hassan is nog wel in de race voor de titel wereldatlete van het jaar. Die trofee wordt op 23 november uitgereikt bij het gala van de internationale atletiekfederatie IAAF in Monaco.