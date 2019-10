Motorcoureur Michael van der Mark is er zaterdag in het WK superbike niet in geslaagd om in de laatste race van het seizoen op het podium te eindigen. De Rotterdammer moest in Qatar genoegen nemen met de zevende plaats.

De 27-jarige Van der Mark, die vanaf de zesde plaats was gestart, lag enige tijd op de vierde plaats, maar kon die positie in de slotfase niet vasthouden. Hij werd nog gepasseerd door de Brit Alex Lowes, de Turk Toprak Razgatlioglu en de Ier Eugene Laverty.

Van der Mark gaf bijna zestien seconden toe op de Brit Jonathan Rea, die het seizoen in stijl afsloot door ook de laatste race van het seizoen te winnen. Hij liet zijn landgenoot Chaz Davies en de Spanjaard Álvaro Bautista circa drie seconden achter zich.

Vrijdag was Rea, die eind vorige maand zijn vijfde wereldtitel op rij veiligstelde, ook de sterkste in de eerste race op het circuit van Losail. Toen bleef de Kawasaki-coureur zijn landgenoten Davies en Lowes voor. Van der Mark eindigde op de zesde plaats.

In het kampioenschap eindigde Van der Mark op de vierde plaats. De Yamaha-coureur verzamelde 327 punten en kwam daarmee veertien punten tekort voor de derde plaats, die werd opgeëist door Lowes. Rea, die dit seizoen zeventien races won, was met 663 punten een klasse apart.

Van der Mark won dit seizoen één race, in juni in Jérez de la Frontera. Tevens eindigde hij in zeven andere races op het podium.