Bondscoach Max Caldas was zaterdag nog redelijk mild na het teleurstellende 4-4-gelijkspel van de Nederlandse hockeyers in de eerste van twee olympische kwalificatiewedstrijden tegen Pakistan.

"Aan de wil ontbrak het niet, maar we speelden matig en dan kun je in hockey van iedereen verliezen", zei Caldas in het Wagener Stadion van Amstelveen tegen Ziggo Sport.

Nederland mocht nog van geluk spreken dat het niet verloor van Pakistan, omdat Mink van der Weerden pas in de slotseconden door middel van een rake strafcorner voor de 4-4 tekende.

"We hadden ze meteen bij de strot moeten grijpen, maar de spelers belemmerden elkaar. Het moet zondag tien keer beter en het kán ook tien keer beter, maar als je zelf niet goed speelt, heb je een probleem", aldus Caldas.

Bakker baalt ook van vertoonde spel

Aanvoerder Billy Bakker baalde ook stevig van het spel van Nederland. Hij ergerde zich met name aan het feit dat volgens hem bepaalde afspraken niet werden nagekomen.

"We zijn twee weken met elkaar bezig geweest om ervoor te zorgen dat we vandaag Pakistan zouden aanpakken. We voerden het heel slecht uit en dat is iets wat ons niet mag overkomen", vertelde hij.

"We moeten snel bij elkaar komen, in de spiegel kijken en zorgen dat het morgen echt anders gaat. Gezien de kwaliteiten moeten we veel meer brengen. Het is de bedoeling dat het goed gaat komen, maar dit is niet het spel wat we willen spelen."

Nederland moet zondag in eveneens het Wagener Stadion de tweede wedstrijd tegen Pakistan winnen om zich te verzekeren van een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.