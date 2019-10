Sven Kramer lijkt op tijd klaar voor het kwalificatietoernooi eind volgende week voor de eerste wereldbekers van het seizoen. De 33-jarige schaatser hield een aardig gevoel over aan een trainingswedstrijd zaterdag in Heerenveen.

"Het was niet slecht, maar ook niet supergoed", liet Kramer weten, nadat hij in Heerenveen een tijd van 3.40,69 op de klokken had gezet bij een testrace op de 3 kilometer.

"Het was gewoon stabiel voor een eerste race. Ik verwacht naar aanleiding van vanavond niet al te veel veranderingen. Normaal gesproken rijd ik volgende week vrijdag de 5.000 meter."

De schaatser van Jumbo-Visma botste twee weken geleden in het Duitse Inzell met zijn fiets op een auto. Daarbij liep hij een impressiefractuur op aan de binnenkant van zijn rechterknie.

Kramer moest na het ongeval enkele dagen totale rust houden en stond eind vorige week voor het eerst weer op het ijs. Woensdag gaf hij al aan goede hoop te hebben op tijd fit te zijn voor het kwalificatietoernooi van volgende week, maar nog niet zeker te weten of het haalbaar was.

Het kwalificatietoernooi voor de eerste wereldbekers, de opening van het schaatsseizoen, is van vrijdag 1 tot en met zondag 3 november. De eerste World Cups vinden plaats in het Wit-Russische Minsk (15-17 november) en het Poolse Tomaszów Mazowiecki (22-24 november).