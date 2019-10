De Nederlandse hockeyers zijn in het eerste duel in de play-off tegen Pakistan voor kwalificatie voor de Olympische Spelen ontsnapt aan een nederlaag. In de slotseconde sleepte Oranje zaterdag in Amstelveen een moeizaam 4-4-gelijkspel uit het vuur.

De ploeg van bondscoach Max Caldas had het bij de start van het tweeluik voor een ticket voor de Spelen in Tokio veel moeilijker dan verwacht met de voormalige hockeygrootmacht. Pas in de allerlaatste seconde schoot Mink van der Weerden de gelijkmaker binnen.

Beide landen staan zondag om 16.10 uur opnieuw tegenover elkaar. Ook dat duel wordt in het Wagener Stadion afgewerkt. De winnaar van de dubbele ontmoeting plaatst zich voor de Olympische Spelen. De verliezer kan deelname vergeten.

De laatste keer dat de Nederlandse hockeyers ontbraken op de Olympische Spelen was in 1980 in Moskou, maar die afwezigheid was destijds om politieke redenen. Sinds 1988 werd altijd minimaal de halve finales bereikt.

Nederland liet eerder dit jaar de kans liggen om zich rechtstreeks te plaatsen voor de Olympische Spelen. Oranje eindigde op het EK in Antwerpen als derde, terwijl voor de winnaar (België) een ticket klaarlag.

Pakistan benutte tegen Nederland vier strafcorners. (Foto: Pro Shots)

Nederland binnen vijf minuten op achterstand

Nederland keek voor eigen publiek in het Wagener Stadion al binnen vijf minuten tegen een achterstand aan. Mubashar Ali schoot namens de nummer zeventien van de wereldranglijst raak uit een strafcorner.

In het tweede kwart leek Nederland, de mondiale nummer drie, de wedstrijd te doen kantelen. Van der Weerden scoorde uit een strafbal die was toegekend na een overtreding op Terrance Pieters. Een minuut later maakte Bjorn Kellerman er met een knappe backhand 1-2 van.

Pakistan, dat ontbrak op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro en het afgelopen jaar zelfs geen enkele interland meer speelde, toonde echter veerkracht en bleek met name bij strafcorners uitermate efficiënt.

Ali Ghazanfar produceerde nog voor rust de gelijkmaker. Muhammad Rizwan, spelend in Nederland voor Schaerweijde, herstelde vroeg in de tweede helft de Pakistaanse voorsprong.

Een overtreding op Terrance Pieters leverde Nederland een strafbal op. (Foto: Pro Shots)

Oranje voorkomt verlies in slotseconde

Een slordig spelend Oranje slaagde er pas in het laatste kwart in om Pakistan verder terug te dringen en kwam met nog negen minuten op de klok langszij. Robbert Kemperman tikte de bal van dichtbij binnen.

In een krankzinnige slotfase leek het echter toch Pakistan te zijn dat zondag met de beste uitgangspositie aan het beslissende duel mocht gaan beginnen. Ali schoot in de 56e minuut raak uit een strafcorner, waarna Van der Weerden op het allerlaatste moment toch nog een verrassende nederlaag voorkwam.