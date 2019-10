De Nieuw-Zeelandse rugbyers kunnen een derde opeenvolgende wereldtitel vergeten. De topfavoriet ging zaterdag in de halve finales van het WK in Japan verrassend met 19-7 onderuit tegen Engeland.

Na een vroege try van de Engelsen - de snelste ooit tegen Nieuw-Zeeland op een WK - was het halverwege 10-0. In de tweede helft kwam de titelverdediger terug van 13-0 tot 13-7, maar een definitieve comeback zat er eigenlijk geen moment in.

De suprematie van Engeland tegen de Nieuw-Zeelanders was opvallend, want het land had vijftien van de laatste zestien ontmoetingen met de nummer één van de wereld verloren.

Nieuw-Zeeland had bovendien achttien WK-wedstrijden op rij gewonnen. De laatste nederlaag van de 'All Blacks' op een wereldkampioenschap dateerde van 6 oktober 2007, toen Frankrijk in de kwartfinales te sterk was.

Tijdens de laatste twee WK's ging Nieuw-Zeeland met de wereldtitel aan de haal en het land was ook in 1987 al eens de beste. Engeland mocht zich in 2003 wereldkampioen noemen en stond vier jaar later voor het laatst in de finale.

De andere halvefinalist komt zondag uit de wedstrijd tussen Wales en tweevoudig wereldkampioen Zuid-Afrika. Als Wales wint, dan gaat de WK-finale voor het eerst in de historie tussen twee landen van het noordelijk halfrond. De finale is volgende week zaterdag.

Verslagenheid bij de rugbyers van Nieuw-Zeeland. (Foto: Pro Shots)