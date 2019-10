De kwalificatie voor de MotoGP-race in Australië is zaterdag afgelast en verschoven naar zondag. Hevige wind zorgde voor lastige omstandigheden en leidde ertoe dat coureur Miguel Oliveira in de vierde vrije training hard onderuitging.

De 24-jarige Oliveira kwam er met kneuzingen relatief goed vanaf. Zondag wordt bekeken of de Portugese KTM-rijder het raceweekend kan volmaken én of de kwalificatie kan doorgaan in de weersomstandigheden op dat moment.

Als de kwalificatie ook zondag wordt afgelast, dan wordt de startvolgorde voor de race gebaseerd op de resultaten van de vrije trainingen. In dat geval zou Maverick Viñales van Yamaha vanaf de eerste plek starten.

De strijd om het kampioenschap in de MotoGP is al beslist. Begin deze maand haalde Honda-coureur Marc Márquez zijn zesde wereldtitel binnen dankzij een overwinning in Thailand.

Er zijn dit MotoGP-seizoen nog drie races te gaan. Na Australië worden Maleisië en Valencia nog aangedaan.