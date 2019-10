In een cruciaal tweeluik met Pakistan krijgen de Nederlandse hockeyers zaterdag en zondag de laatste kans om zich voor de Olympische Spelen van Tokio te plaatsen. Volgens oud-international Floris Jan Bovelander heeft Oranje niets te vrezen van de viervoudig wereldkampioen, die door politieke spanningen, wanbestuur en geldgebrek ver is afgegleden.

"Nederland gaat dit wel winnen, want ze zijn aan alle kanten beter", zegt 241-voudig international Bovelander tegen NUsport. "Dat wil niet zeggen dat ze makkelijk winnen, ze moeten wel energie leveren. Maar Pakistan is niet meer een tegenstander om te vrezen. Het Pakistaanse hockey is de laatste tien jaar in mineur."

Pakistan hield Nederland in 1994 na strafballen van de wereldtitel in Sydney, ondanks een openingsdoelpunt van Bovelander uit zijn befaamde strafcorner. Sindsdien raakte de hockeygrootmacht in verval.

De Pakistanen veroverden geen enkele medaille op een WK of Olympische Spelen en plaatsten zich in 2016 niet voor de Spelen in Rio de Janeiro. De twaalfde plaats op het WK 2018 in Bhubaneswar (India) was het absolute dieptepunt. Sindsdien speelde Pakistan geen enkele officiële interland meer, met een zeventiende plaats op de wereldranglijst tot gevolg.

'Kreeg presidentiële bewaking in Pakistan'

De teloorgang van Pakistan als hockeygrootmacht is volgens Bovelander allereerst terug te voeren op politieke spanningen die het land al decennia in hun greep houden. Pakistan wordt sinds jaar en dag geteisterd door aanslagen van terroristen.

"Ik ben twee jaar geleden nog in Pakistan geweest voor demonstratiewedstrijden met een wereldelftal. We kregen presidentiële bewaking. Het is heftig om daar te zijn", schetst Bovelander.

"Er zijn niet zo veel teams die daar komen. Pakistan is daardoor uit het internationale hockey verdwenen, want vroeger was er om het jaar een Champions Trophy in Pakistan. Daardoor verloor hockey aan populariteit en aandacht in eigen land. En uiteindelijk ook de aansluiting met de wereld."

Nederland mist tegen Pakistan onder anderen Jeroen Hertzberger. (Foto: Pro Shots)

'Er is altijd wel wat'

Het armlastige Pakistan miste bovendien de slag bij de transformatie van gras naar kunstgras, die begin deze eeuw een vlucht nam. "In Pakistan liggen volgens mij vijf kunstgrasvelden, in Nederland heeft elke club vijf kunstgrasvelden", aldus Bovelander.

"Ook al is er veel hockey op het platteland in Pakistan, dan komen ze pas op vijftienjarige leeftijd op kunstgras. Dat is wat laat, dan zijn de basistechnieken er al ingeslepen. Het spel op kunstgras is anders dan op gewoon gras."

Volgens Bovelander is er in Pakistan geen sprake van beleid of organisatie. Zo missen keeper Wagar en Hammaduddin Anjum de duels met Oranje vanwege het ontbreken van een visum. "En ze doen niet mee aan de Pro League, omdat er ineens geen geld was. Je moet gewoon meedoen om punten te verzamelen voor de wereldranglijst. Er is altijd wel wat. Het is slecht georganiseerd."

Toch merkt Bovelander op dat het aan de bezieling en wil in Pakistan niet ligt. Hockey is de tweede sport van het land, na cricket. "Ze willen heel graag ook weer goed zijn. Er is altijd wel een kans dat het terugkomt, maar daar heb je structuur, geld en serieuze programma's voor nodig."

'Oranje mist spelers die boven zichzelf uitstijgen'

Het tweeluik met Pakistan voelt voor de Nederlandse hockeyers als strafwerk na de afgang op het EK in augustus, waar de ploeg van bondscoach Max Caldas in de halve finales verloor van Spanje (4-3). "Nederland toonde op het EK nog niet dat het olympisch kampioen gaat worden. Het geeft wel een beetje aan hoe het Nederlands elftal erin zit", vindt Bovelander.

"Op toernooien mis ik bij Nederlanders twee, drie spelers die boven zichzelf uitstijgen op de belangrijke momenten. Op het zilveren WK hadden ze zomaar kunnen winnen, maar ze staken er niet echt bovenuit. Juist op die momenten mis ik spelers die een extra stapje zetten, maar van Pakistan moeten ze gewoon winnen."

Nederland speelt op zaterdag en zondag om 16.00 uur in het Wagener Stadion in Amstelveen de olympische kwalificatiewedstrijden tegen Pakistan. Het land met de hoogste score over het tweeluik plaatst zich voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.