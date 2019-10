Houston Astros heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) de spanning teruggebracht in de World Series van de Major League Baseball (MLB). In Washington werd het 1-4 tegen Washington Nationals.

De Astros verkleinden de achterstand in de best-of-sevenserie met de overwinning tot 2-1. De eerste twee ontmoetingen gingen met 5-4 en 12-3 verloren.

De vierde ontmoeting tussen de Astros en de Nationals is in de nacht van zaterdag op zondag, opnieuw in Washington. Een dag later is de vijfde wedstrijd, eveneens in Nationals Park.

Washington Nations staat pas voor de eerste keer in de finale van de MLB en behoort tot de zeven clubs die de World Series nog nooit wonnen. Texas Rangers, San Diego Padres, Milwaukee Brewers, Seattle Mariners, Colorado Rockies en Tampa Bay Rays zijn de andere zes.

Voor Houston Astros is het de derde keer dat de World Series zijn bereikt. In 2017 werd de titel veroverd door af te rekenen met Los Angeles Dodgers.