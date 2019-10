Judoka Kim Polling heeft vrijdag bij het Grand Slam-toernooi in Abu Dhabi het goud veroverd in de klasse tot 70 kilogram. De Nederlandse was in de finale te sterk voor haar landgenote Sanne van Dijke.

De 28-jarige Polling rekende na twee minuten op ippon af met de vier jaar jongere Van Dijke. Het was haar eerste toernooizege sinds haar Europese titel van vorig jaar in Tel Aviv.

Polling en Van Dijke zijn elkaars rivalen in de strijd om een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. De twee troffen elkaar voor de vierde keer op een internationaal toernooi en telkens was Polling de sterkste.

De judoka uit Zevenhuizen won in Abu Dhabi voor de vierde keer in haar carrière een Grand Slam-toernooi. De laatste keer dat ze dat presteerde was in 2014 in het Russische Tyumen. Ook was ze in 2014 succesvol in Bakoe en in 2013 in Parijs.

Polling was vanaf juni 2018 bijna een jaar lang uitgeschakeld door een hernia. Op de EK van eerder dit jaar in Minsk werd ze als titelverdediger al in de tweede ronde uitgeschakeld. Ook op de WK strandde ze vroegtijdig. De viervoudig Europees kampioene werd in de derde ronde gediskwalificeerd.

Bij de mannen greep Frank de Wit naast het brons in de klasse tot 81 kilogram. Hij moest in de strijd om de derde plek met ippon zijn meerdere erkennen in Vedat Albayrak uit Turkije.