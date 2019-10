In de Eredivisie staat Ajax-Feyenoord op het programma, in de Formule 1 wordt de Grand Prix van Mexico verreden en de hockeyers strijden om een olympisch ticket. In dit overzicht lees je wat de belangrijkste sportwedstrijden van dit weekend zijn en waar die te volgen zijn.

Klassieker in ArenA, PSV treft AZ

Na een Europese midweek gaat de Eredivisie verder met de elfde speelronde, waarin koploper Ajax en nummer tien Feyenoord elkaar treffen in de Johan Cruijff ArenA. Iets eerder op de dag staan nummer twee PSV en nummer vier AZ in Eindhoven tegenover elkaar.

Wanneer? De elfde Eredivisie-speelronde begint vrijdag om 20.00 uur met FC Twente-FC Emmen. Zaterdag volgt om 18.30 uur Willem II-RKC Waalwijk, is om 19.45 uur de aftrap bij Vitesse-ADO Den Haag en Fortuna Sittard-VVV-Venlo en wordt de avond vanaf 20.45 uur afgesloten met Heracles Almelo-PEC Zwolle. Zondag staan sc Heerenveen-FC Groningen (12.15 uur), PSV-AZ, Sparta Rotterdam-FC Utrecht (allebei 14.30 uur) en Ajax-Feyenoord (16.45 uur) op het programma.

Waar te volgen? Alle wedstrijden zijn te volgen in een liveblog op NU.nl en live te zien bij FOX Sports. De NOS zendt de samenvattingen uit. Om de Eredivisie écht op de voet te volgen:

Formule 1 strijkt neer in Mexico

Op Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexico staat zondag de achttiende Grand Prix van het Formule 1-seizoen op het programma. Als Mercedes-rijder Lewis Hamilton veertien punten méér pakt dan teamgenoot Valtteri Bottas, dan mag hij zich voor de zesde keer wereldkampioen noemen. In de laatste twee jaar ging de winst in Mexico naar Max Verstappen.

Wanneer? Na de eerste twee vrije trainingen op vrijdag volgt de derde oefensessie zaterdag om 17.00 uur (Nederlandse tijd). Om 20.00 uur start de kwalificatie en zondag begint de race om 20.10 uur.

Waar te volgen? De vrije trainingen, de kwalificatie en de Grand Prix zijn te volgen in een liveblog op NU.nl en worden live uitgezonden op Ziggo Sport.

Max Verstappen was vorig jaar én in 2017 de beste in Mexico. (Foto: Pro Shots)

Hockeyers jagen op olympisch ticket

In Amsterdam staan voor de Nederlandse hockeyers twee cruciale wedstrijden op het programma. De ploeg van bondscoach Max Caldas staat twee keer tegenover Pakistan en strijdt met dat land om deelname aan de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio.

Wanneer? Zowel op zaterdag als op zondag begint de wedstrijd tussen Nederland en Pakistan om 16.00 uur.

Waar te volgen? Beide wedstrijden zijn te volgen in de NUsport-app. De eerste ontmoeting tussen Nederland en Pakistan wordt zaterdag live uitgezonden op Ziggo Sport en het tweede duel is zondag bij de NOS te zien.

Kunnen de hockeyers tegen Pakistan deelname aan de Olympische Spelen afdwingen? (Foto: Pro Shots)

Mooie affiches in buitenlands voetbal

In de buitenlandse topcompetities staat een aantal mooie wedstrijden op het programma. Zo wordt in de Bundesliga de 'Kohlenpottderby' tussen Schalke 04 en Borussia Dortmund gespeeld en staat in de Premier League Liverpool-Tottenham Hotspur op het programma.

Wanneer? Schalke 04-Borussia Dortmund begint zaterdag net als de meeste andere Bundesliga-duels om 15.30 uur. In de Premier League begint Liverpool-Tottenham Hotspur zondag om 18.30 uur.

Waar te volgen? Het verloop van alle buitenlandse wedstrijden is te volgen in de NUsport-app. De belangrijkste Bundesliga-duels zijn live te zien op FOX Sports en de Premier League is te zien op Ziggo Sport.

Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum hopen met Liverpool tegen Tottenham Hotspur de ongeslagen status te behouden. (Foto: Pro Shots)