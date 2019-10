De Nederlandse hockeyers moeten het zaterdag en zondag zonder de ervaren Jeroen Hertzberger doen in de olympische kwalificatieduels met Pakistan in Amsterdam. Bob de Voogd is opgeroepen als vervanger.

Hertzberger, 242-voudig international, heeft tijdens de training een blessure aan zijn knie opgelopen. De ernst is nog onduidelijk, maar komend weekend kan hij niet spelen.

Aanvankelijk was Jelle Galema door bondscoach Max Caldas aangewezen als reserve, maar ook hij is geblesseerd. Vervanger De Voogd geldt met 142 interlands eveneens als een ervaren Oranje-speler.

Nederland, dat het ook zonder de geblesseerde Sander de Wijn moet stellen, hoopt zaterdag en zondag in het Wagener Stadion in Amsterdam een ticket voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio te bemachtigen. De winnaar van het tweeluik is zeker van deelname.

De selectie van Caldas gaat zich na de cruciale wedstrijden tegen Pakistan richten op de FIH Pro League. Daarna volgt eventuele voorbereiding op de Spelen.

De selectie van de hockeyers: Seve van Ass, Sander Baart, Billy Bakker, Pirmin Blaak, Thierry Brinkman, Jonas de Geus, Jip Janssen, Bjorn Kellerman, Robbert Kemperman, Joep de Mol, Terrance Pieters, Mirco Pruyser, Glenn Schuurman, Sam van der Ven, Valentin Verga, Bob de Voogd, Mink van der Weerden en Floris Wortelboer.