Conor McGregor is donderdag teruggekomen op zijn besluit om te stoppen als MMA-vechter. De excentrieke Ier, die in maart nog bekendmaakte een punt achter zijn loopbaan te zetten, maakt op 18 januari 2020 in Las Vegas zijn rentree in de UFC.

Het is nog niet bekend tegen wie McGregor het over enkele maanden opneemt. 'The Notorious' kwam in oktober 2018 voor het laatst in actie, toen hij het gevecht met de Rus Khabib Nurmagomedov om de wereldtitel in het lichtgewicht verloor.

"Ik ben in uitstekende fysieke conditie", zei de 31-jarige McGregor donderdag tijdens een persconferentie waarop hij zijn rentree bekendmaakte. "De datum staat nu vast en het maakt me niet uit wie mijn tegenstander zal zijn."

Het is niet de eerste keer dat McGregor terugkomt van zijn beslissing om te stoppen. De kooivechter kondigde in april 2016 eveneens zijn afscheid van de sport aan, maar vier maanden later keerde hij al terug in de octagon voor een gevecht met Nate Diaz.

Deze comeback komt wat minder als een verrassing. McGregor zinspeelde eind mei al op een terugkeer in de ring, met name omdat hij op revanche tegen Nurmagomedov aast. Het gevecht van 2018 was behoorlijk verhit en liep na afloop volledig uit de hand.

Conor McGregor bij de bekendmaking van zijn terugkeer. (Foto: Pro Shots)

'Ik zal voorlopig geen alcohol drinken'

McGregor liet donderdag al weten dat hij het in een later stadium wil opnemen tegen de winnaar van het gevecht tussen Nurmagomedov en de Amerikaan Tony Ferguson, die begin 2020 tegenover elkaar staan in de octagon.

"Het duurt 66 dagen om in een ritme te komen", vertelde McGregor over zijn terugkeer. "Ik ga nu vroeg naar bed en sta vroeg op. De sleutel tot succes is een gestructureerde aanpak. Alle miljardairs moeten georganiseerd zijn, dus ik zal voorlopig geen alcohol drinken en me volledig op het gevecht concentreren."

McGregor, die in 2007 debuteerde in de MMA en als een van de beste kooivechters geldt, wist de afgelopen jaren vooral negatieve aandacht op zich te vestigen. In april 2018 ging hij door het lint bij een perspresentatie van de UFC door een steekwagen door het raam van een bus - met daarin andere MMA-vechters - te gooien.

Eerder deze maand werd McGregor opgepakt in Miami nadat hij een telefoon van een fan die een foto van hem wilde maken op de grond zou hebben gegooid. Die zaak kwam te vervallen omdat het slachtoffer geen zaak aan wilde spannen.