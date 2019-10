Washington Nationals heeft woensdag (lokale tijd) uitstekende zaken gedaan in de World Series van de Major League Baseball (MLB). De ploeg van manager Dave Martinez zette Houston Astros ook in de tweede ontmoeting opzij: 3-12.

Het ging lange tijd gelijk op in Minute Maid Park - na zes innings was de stand nog gelijk - maar de Nationals maakten in de zevende inning het verschil. Kurt Suzuki sloeg de bezoekers met een homerun op voorsprong, waarna er later nog eens vijf man binnen werden geslagen.

In de achtste inning vergrootte Washington Nationals de voorsprong naar 2-11, waarmee de tweede wedstrijd in de best-of-sevenserie beslist was. De Nationals wonnen dinsdag al met 4-5 in Houston en hebben dus nog maar twee overwinningen nodig om historie te schrijven.

Het is pas de eerste keer dat Washington Nationals in de World Series staat. Ook Texas Rangers, San Diego Padres, Milwaukee Brewers, Seattle Mariners, Colorado Rockies en Tampa Bay Rays wisten zich nog nooit tot kampioen in de MLB te kronen.

Houston Astros doet voor de derde keer mee aan de World Series - de finale van de MLB tussen de kampioen van de American League en de kampioen van de National League - en veroverde in 2017 de titel door Los Angeles Dodgers te verslaan.

De derde ontmoeting tussen Washington Nationals en Houston Astros staat in de nacht van vrijdag op zaterdag (Nederlandse tijd) op het programma. De Nationals spelen dan voor het eerst in eigen stadion.