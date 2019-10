Yuri Ganus, de baas van het Russische antidopingbureau RUSADA, heeft woensdag benadrukt dat Rusland rekening moet houden met een schorsing voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio én de Winterspelen van 2022 in China.

Het mondiale antidopingbureau WADA maakte in september bekend dat de dopingdata die RUSADA in januari opstuurde mogelijk gemanipuleerd zijn. WADA startte vervolgens een zogenoemde nalevingsprocedure en praat woensdag met experts die de data en de verklaringen van Rusland hebben onderzocht.

Mochten de ingeleverde data inderdaad gemanipuleerd zijn, dan hangt Rusland mogelijk een schorsing voor de Olympische Spelen van 2020 boven het hoofd. RUSADA-baas Ganus gaat daar in ieder geval wel van uit.

"Rusland zal niet met een volledige olympische ploeg mogen afreizen naar de Olympische Spelen in Tokio en hetzelfde geldt mogelijk voor de Winterspelen van 2022 in China. Dat is wat ik denk", zegt hij woensdag in een interview met het Franse persbureau AFP.

"Rusland kan sowieso niet verdergaan met de oude methodes waar het nu gebruik van maakt, want die hebben de dopingcrisis alleen maar erger gemaakt. We moeten ook af van het idee dat het Westen ons onder druk probeert te zetten. Rusland moet orde op zaken stellen."

Ganus twee weken geleden nog boos op WADA

De uitspraken van Ganus zijn opmerkelijk, want de baas van RUSADA haalde twee weken geleden juist nog hard uit naar het WADA. Toen bekend werd dat het mondiale antidopingbureau extra gegevens van de geleverde dopingdata wil zien, schoot Ganus in de verdediging.

"Iedereen die schrijft dat RUSADA onzorgvuldig is geweest of zelfs beweert dat er met data in het laboratorium in Moskou is gesjoemeld, heeft geen idee waar hij het over heeft. Er wordt een verkeerd beeld van de Russische sportwereld geschetst", zei hij begin deze maand.

RUSADA moest de dopingdata aan het WADA overhandigen omdat dat een van de voorwaarden was om de schorsing van het bureau in september 2018 op te heffen. Het RUSADA werd in december 2015 geschorst vanwege het grootschalige en door de staat gesteunde dopinggebruik in de Russische sport.

Bij de Olympische Winterspelen van 2018 in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang mochten alleen Russische atleten die konden bewijzen dat ze 'schoon' zijn meedoen. In totaal deden er 169 Russen mee in Zuid-Korea.