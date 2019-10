Titelverdediger Toronto Raptors is het nieuwe seizoen in de NBA goed begonnen. De Canadezen wonnen dinsdag (lokale tijd) voor eigen publiek na verlenging van New Orleans Pelicans. LeBron James ging met Los Angeles Lakers onderuit bij Los Angeles Clippers.

Bij het duel tussen de Raptors en de Pelicans stond het na het vierde kwart nog gelijk (117-117) en daardoor moest er een verlenging aan te pas komen. Daarin ging het wederom lang gelijk op, maar maakte de thuisploeg alsnog het verschil (130-122).

Fred VanVleet (34 punten, vijf rebounds en zeven assists) en Pascal Siakam (34 punten, achttien rebounds en vijf assists) waren goud waard voor de Raptors. VanVleet maakte nooit eerder zoveel punten in een NBA-wedstrijd.

De Raptors, die het dit seizoen zonder de naar de Clippers vertrokken sterspeler Kawhi Leonard moeten stellen, werden voor de wedstrijd gehuldigd voor het behalen van de titel vorig seizoen. De ploeg uit Toronto versloeg Golden State Warriors in de finale en kroonde zich als eerste Canadese ploeg ooit tot kampioen in de NBA.

LeBron James tijdens het duel tussen de Lakers en de Clippers. (Foto: Pro Shots)

Clippers te sterk voor LeBron James en Lakers

In Los Angeles stond dinsdagavond de kraker tussen de Lakers en de Clippers op het programma. De Clippers gelden dit jaar met de komst van Paul George en Leonard als titelfavoriet en begonnen de jacht op het kampioenschap met een thuiszege op de Lakers van James: 112-102.

Leonard toonde direct zijn waarde voor zijn nieuwe ploeg met dertig punten, zes rebounds en vijf assists. Bij de Lakers waren vooral Danny Green en nieuwkomer Anthony Davis op dreef , maar het was niet genoeg voor de overwinning in het Staples Center.

De Lakers azen dit jaar juist op revanche voor een reeks teleurstellende seizoenen waarin de play-offs werden misgelopen. De 34-jarige James, bezig aan zijn tweede jaar bij de Lakers, kon de formatie uit Los Angeles vorig seizoen nog niet aan succes helpen. Hij was tegen de Clippers goed voor achttien punten.