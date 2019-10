Washington Nationals heeft dinsdag (lokale tijd) het eerste duel in de World Series van de Major League Baseball (MLB) gewonnen. De ploeg van manager Dave Martinez zegevierde in het Minute Maid Park met 4-5 bij Houston Astros.

De thuisploeg begon wel goed aan de eerste ontmoeting met de Nationals en leidde snel met 2-0. Na de vierde inning stond het weer gelijk en in de vijfde inning sloeg de twintigjarige Juan Soto twee man binnen namens de bezoekers. Die achterstand kwam Houston Astros niet meer te boven.

De Nationals staan voor het eerst in de historie in de World Series. De ploeg uit Washington pakte de titel in de National League door in de best-of-sevenserie af te rekenen met St. Louis Cardinals.

Washington Nationals behoort tot de zeven clubs die de World Series nog nooit wonnen. De andere zes zijn Texas Rangers, San Diego Padres, Milwaukee Brewers, Seattle Mariners, Colorado Rockies en Tampa Bay Rays.

Houston Astros plaatste zich voor de World Series door ten koste van New York Yankees de titel in de American League op te eisen. Het is de derde keer dat de ploeg meedoet aan de World Series; in 2017 werd de titel veroverd.

De volgende ontmoeting tussen Houston Astros en Washington Nationals staat woensdag (lokale tijd) op het programma. De ploeg die als eerste vier overwinningen boekt, wint de World Series.