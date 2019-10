De Iraanse judobond blijft geschorst van alle activiteiten tot judoka's uit dat land weer tegen Israëliërs mogen vechten, zo heeft de internationale federatie IJF dinsdag bepaald.

Aanleiding voor de uitsluiting is een opzettelijke nederlaag van Saeid Mollaei tijdens de WK van augustus in Tokio. De titelverdediger in de klasse tot 81 kilogram was op weg om de finale te halen en de kans was groot dat hij de Israëliër Sagi Muki zou treffen in de strijd om het goud.

De Iraanse autoriteiten én de nationale judobond eisten dat Mollaei zich terug zou trekken vanwege politieke spanningen tussen beide landen: Iran erkent Israël niet als land. Mollaei ging ondanks toenemende druk niet op het verzoek in, maar verloor in zijn halve finale expres en dook vervolgens onder.

Ruim een maand geleden werd de Iraanse judobond door de IJF al voor onbepaalde tijd geschorst, en in de tussentijd heeft de mondiale federatie naar verklaringen van alle partijen gekeken.

De Iraanse bond beweert dat Mollaei liegt en dat de topjudoka nooit onder druk is gezet, maar de IJF gaat daar niet in mee. De organisatie laat daarbij meewegen dat in het verleden vaker dergelijke controverses voorkwamen.

Net als na uitspraak van de voorlopige schorsing in september heeft de Iraanse federatie 21 dagen de tijd om de beslissing aan te vechten bij het internationale sporttribunaal CAS.

Saeid Mollaei in actie tijdens de WK judo in Tokio. (Foto: Getty Images)