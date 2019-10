Golfer Joost Luiten heeft de Engelse sportpsycholoog en performance coach Karl Morris in de arm genomen om hem te helpen bij zijn problemen met het putten.

"Zoals bekend klaag ik al wel een tijdje over het putten", zegt de 33-jarige Luiten dinsdag op zijn eigen site. "De verandering van mijn grip, de linkerhand heb ik nu onder, is absoluut een verbetering, maar ik laat nog steeds te veel liggen op de greens."

"Ik merk dat ik mezelf te veel druk opleg bij het putten. Als het al een tijd niet echt lekker loopt, wordt het ook een mentaal iets. Dan moet je iets durven veranderen of iemand toevoegen aan je team. Karl komt woensdag voor het eerst naar Nederland en we gaan vooral aandacht besteden aan het mentale gedeelte bij het putten."

Luiten, die vorig jaar februari zijn laatste van zes toernooizeges boekte, hoort dit jaar wederom bij minste putters op de Europese Tour. De Nederlander staat met gemiddeld 30,1 putts per ronde 161e op de seizoensranglijst. De Spaanse koploper Rafael Cabrera Bello had in 2019 maar 27,9 putts per achttien holes nodig.

In 2017 stond Luiten nog 51e op de jaarlijst met 29,3 putts per ronde. Vorig jaar zakte hij al naar de 121e plek (29,8 putts per ronde).

De nummer negentig van de wereld speelt dit jaar nog vier toernooien. Volgende week doet hij mee aan het prestigieuze World Golf Championship in China, waarna hij nog zal afreizen naar Turkije, Zuid-Afrika en Dubai.