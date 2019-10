Na een voorbereiding die gedomineerd werd door een hoog oplopende ruzie met China, moet het begin van het reguliere seizoen in de NBA voor de gewenste afleiding zorgen. Een vooruitblik op een seizoen dat na de vele spelerswisselingen voor het eerst in jaren begint zonder absolute topfavoriet.

1. LA Clippers winnaar van de zomer

Kawhi Leonard kwam begin juli met goed nieuws naar het huis van Los Angeles Clippers-coach Doc Rivers in Malibu. De 28-jarige Amerikaan, die een paar weken eerder Toronto Raptors naar de eerste NBA-titel had geleid, was de belangrijkste transfervrije speler in de NBA en hij wilde graag terugkeren naar zijn geboortestad om voor de Clippers te spelen.

"Maar ik kom niet als jullie team niet goed genoeg is, of als jullie niet iets veranderen aan jullie team", zei Leonard tegen het Clippers-contingent, zo vertelde Rivers vorige maand tegen de LA Times.

De eis van de meestal weinig spraakzame Leonard is tekenend voor de macht die spelers tegenwoordig hebben in de NBA. Steeds vaker dwingen topbasketballers af waar en vooral met wie ze willen spelen.

De Clippers kennen dat spelletje inmiddels en lieten Leonard direct een lijstje met spelers zien die mogelijk beschikbaar waren. De meest waardevolle speler (MVP) van de NBA Finals twijfelde niet en wees naar de naam van Paul George. Haal hem en dan zal ik ook tekenen, was de duidelijke boodschap.

Enkele dagen later bereikten de Clippers een akkoord met Oklahoma City Thunder over een ruil voor George en in één klap had de ploeg twee van de tien beste basketballers ter wereld onder contract staan. Met verder veel terugkerende spelers van de ploeg die vorig seizoen 48 van zijn 82 duels won, geldt het voormalige lelijke eendje van LA en de NBA bij de bookmakers als favoriet voor de titel.

Los Angeles Clippers-coach Doc Rivers (tweede van links) naast zijn nieuwe spelers Kawhi Leonard en Paul George. (Foto: Pro Shots)

2. Davis moet van tweede Lakers-seizoen van James wel een succes maken

Het is geen toeval dat er in de nacht van dinsdag op woensdag op de eerste dag van het NBA-seizoen direct een wedstrijd tussen LA Lakers en LA Clippers op het programma staat. Na een zomer waarin veel toppers van club wisselden, belooft Los Angeles het epicentrum van de grootste basketbalcompetitie ter wereld te worden.

De afgelopen decennia was dat door de successen en de uitstraling van de Lakers al veel vaker het geval, maar de zestienvoudig kampioen raakte na zijn laatste titel in 2010 in verval. De afgelopen zes jaar misten de Lakers zelfs de play-offs, een serie die vedette LeBron James vorig seizoen ook niet kon doorbreken.

In zijn tweede jaar bij de Lakers krijgt de 34-jarige James echter hulp van een andere superster. Anthony Davis (26) kwam deze zomer over van New Orleans Pelicans en maakte van de ploeg van de nieuwe coach Frank Vogel de grootste titelfavoriet na de Clippers.

Los Angeles Lakers-duo LeBron James en Anthony Davis. (Foto: Pro Shots)

3. Golden State Warriors zoekt nieuwe identiteit na moeilijke zomer

Golden State Warriors stond de afgelopen vijf seizoenen steevast in de NBA-finale en veroverde drie keer de titel. Zeker sinds de komst van Kevin Durant in 2016 golden de Warriors als een van de beste teams ooit verzameld in de NBA, maar na een moeilijke zomer is de ploeg van succescoach Steve Kerr voor het eerst sinds het seizoen 2013/2014 niet de huizenhoge favoriet.

Sterker, door het vertrek van de zwaar geblesseerde Durant naar Brooklyn Nets, de zware knieblessure van Klay Thompson en het vertrek van de belangrijke routiniers Andre Iguodala en Shaun Livingston vragen verschillende kenners zich af of de Warriors überhaupt wel goed genoeg zijn om bij de eerste acht ploegen in de Western Conference te komen en zo een plek in de play-offs veilig te stellen.

"Maar het blijft ons doel om de titel te winnen", benadrukte Stephen Curry vorige week tegenover Yahoo Sports. De tweevoudige MVP van het reguliere seizoen is samen met Draymond Green voorlopig de enige Warriors-ster die nog over is. Met D'Angelo Russell, die vorig jaar namens de Nets verkozen werd tot All Star, als een van de vele nieuwelingen, wordt het vooral zoeken naar een nieuwe identiteit.

Laatste tien NBA-kampioenen 2018/2019: Toronto Raptors

2017/2018: Golden State Warriors

2016/2017: Golden State Warriors

2015/2016: Cleveland Cavaliers

2014/2015: Golden State Warriors

2013/2014: San Antonio Spurs

2012/2013: Miami Heat

2011/2012: Miami Heat

2010/2011: Dallas Mavericks

2009/2010: Los Angeles Lakers

4. Titelverdediger Toronto Raptors zonder Leonard geen favoriet

De vreugde over de eerste NBA-titel werd bij Toronto Raptors al gauw gedempt door het vertrek van Leonard naar de Clippers. De forward was de belangrijkste reden waarom de Raptors vorig seizoen de stap van subtopper naar kampioen maakte en zonder hem lijkt de ploeg van coach Nick Nurse weer terug bij af.

Point guard Kyle Lowry, die begint aan zijn achtste seizoen in Canada, heeft echter andere plannen. "Ik wil weer kampioen worden", zei hij vorige maand. "Ik weet nu hoe het voelt, dus ik ben gemotiveerder dan ooit om te blijven winnen."

Desondanks belooft het voor de Raptors al moeilijk genoeg te worden om in de top van de Eastern Conference te eindigen. Milwaukee Bucks was met zestig zeges de beste ploeg van het vorige reguliere seizoen en heeft nog steeds MVP Giannis Antetokounmpo, Philadelphia 76ers trok met Al Horford een ervaren topper aan en Boston Celtics hoopt dat het teleurstellende vorige seizoen kan worden weggespoeld door Kyrie Irving in te ruilen voor Kemba Walker.

Toronto Raptors werd in juni door miljoenen fans gehuldigd voor de NBA-titel. (Foto: Pro Shots)

5. Gehypete Zion Williamson vliegt nog even niet

Zion Williamson is al een superster voordat hij één officieel NBA-duel heeft gespeeld. De negentienjarige Amerikaan geldt als de meest gehypete 'rookie' sinds James in 2003 zijn entree maakte in de NBA.

De 2,01 meter lange en 129 kilo zware Williamson staat vooral bekend om zijn ongekende atletische vermogen; video's van zijn dunks zijn miljoenen keren bekeken op YouTube. New Orleans Pelicans twijfelde geen seconde om hem in juni als eerste te kiezen in de 'draft', het jaarlijkse evenement waarbij clubs beurtelings de grootste talenten mogen inlijven.

Het langverwachte debuut van Williamson in het reguliere seizoen van de NBA laat echter nog even op zich wachten. De forward raakte in de voorbereiding geblesseerd aan zijn rechterknie en werd maandag geopereerd. De verwachting is dat Williamson pas over zes tot acht weken weer kan vliegen.