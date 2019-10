Gerard de Rooy heeft besloten om begin volgend jaar niet mee te doen aan de Dakar Rally. De tweevoudig winnaar van de woestijnrally bij de trucks moet zich laten opereren aan een hernia in zijn rug.

"In het dagelijks leven heb ik er weinig last van. Het is goed onder controle en ik kan vrijwel alles, maar de klappen opvangen in een rally is wel een probleem", zegt De Rooy maandag in een verklaring van Petronas Team de Rooy Iveco.

"Ik merkte bij een test in Marokko dat het na een paar dagen toch wel pijn ging doen. Twee weken achter elkaar dagelijks meerdere opdonders te verwerken krijgen, is gewoon een te groot risico op dit moment."

De Rooy schreef de Dakar Rally in 2012 en 2016 op zijn naam, terwijl hij ook in 2004, 2009 (beide edities derde), 2014 (tweede) en vorig jaar (derde) op het podium eindigde. In 2018 liet de Nederlander de Dakar Rally schieten voor de Africa Eco Race, die hij won.

De Dakar Rally wordt volgend jaar voor het eerst in elf jaar niet in Zuid-Amerika, maar in het Midden-Oosten (Saoedi-Arabië) gehouden.

De 39-jarige De Rooy zal wel naar Saoedi-Arabië afreizen om zijn teamgenoten bij te staan. Er zullen vier trucks van zijn team aan de start staan van Dakar, bestuurd door Janus van Kasteren, Vick Versteijnen, Michiel Becx en Albert Llovera.