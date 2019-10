De internationale rugbybond World Rugby is een onderzoek gestart naar scheidsrechter Jaco Peyper. De Zuid-Afrikaan is in opspraak geraakt door een foto waarin hij de spot lijkt te drijven met de Fransman Sebastien Vahaamahina, die hij zondag een rode kaart gaf.

Vahaamahina kreeg aan het begin van de tweede helft van de kwartfinale van het WK tegen Wales (20-19-nederlaag voor Frankrijk) rood voor een elleboog in het gezicht van Aaron Wainwright.

Enkele uren later verscheen een foto op sociale media waarin Peyper de actie van Vahaamahina lijkt na te doen, in het gezelschap van een groepje supporters van Wales. De arbiter drukt in de foto zijn elleboog tegen het gezicht van een van de fans.

De Fransen reageerden furieus op de foto. "Als dit echt is, is het zeer schokkend en moet er een uitleg komen", schreef oud-rugbyer en de huidige vicepresident van de Franse rugbybond Serge Simon op Twitter.

World Rugby start onderzoek

Een woordvoerder van World Rugby meldde dat de bond zich bewust is van de foto en er onderzoek naar doet. "Het zou ongepast zijn om meer commentaar te geven terwijl we vaststellen wat de feiten zijn."

Zowel de Franse bondscoach Jacques Brunel als zijn Welshe collega Warren Gatland stelden na de kwartfinale dat Vahaamahina terecht rood had gekregen. "Hij raakte het gezicht van Wainwright, dat kunnen we niet ontkennen", aldus Brunel.

Peyper floot zondag zijn vijftigste interland. Wales speelt zondag in de tweede halve finale van het WK tegen Zuid-Afrika. De andere halve eindstrijd gaat zaterdag tussen Engeland en titelverdediger Nieuw-Zeeland.

De elleboogstoot van Sebastien Vahaamahina (met zwarte cap) tegen Aaron Wainwright (links). (Foto: Pro Shots)