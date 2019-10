Joost Luiten is zondag als gedeeld elfde geëindigd bij het Frans Open. De 33-jarige golfer klom door een goede slotronde nog acht plaatsen.

Luiten had 68 slagen (3 onder par) nodig voor zijn laatste achttien holes op Le Golf National nabij Parijs. Zijn score had na vijf birdies nog beter kunnen zijn, maar een double bogey op de laatste hole wierp hem wat terug.

De Nederlander eindigt het Franse toernooi met 278 slagen (-6). Hij noteerde drie goede rondes, maar liet in de tweede ronde (5 boven par) te veel slagen liggen om mee te doen om de zege.

De winst ging nu met een eindscore van 272 slagen (-12) naar de Belg Nicolas Colsaerts, zijn eerst eindzege op de Europese Tour in zeven jaar.

Luiten blijft door zijn elfde plek in Frankrijk op de 29e plaats staan in de Race to Dubai, de jaarranglijst van de Europese Tour. Daardoor is hij verzekerd van deelname aan de HSBC Champions in Sjanghai, een toernooi dat deel uitmaakt van de World Golf Championships en over anderhalve week begint.