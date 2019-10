Michael van Gerwen heeft zondag voor de eerste keer in zijn loopbaan de Champions League of Darts gewonnen. De nummer één van de wereld was in de zinderende eindstrijd met 11-10 te sterk voor Peter Wright.

De zege in Leicester betekent dat Van Gerwen nu alle mogelijke majors in het darten heeft gewonnen. Hij won in het verleden al het WK, The Masters, de UK Open, de Premier League, de World Matchplay, de World Grand Prix, het EK, de Grand Slam of Darts en de Players Championship Finals.

Van Gerwen veroverde met de Champions League of Darts zijn 43e major-titel in totaal en zijn vijfde grote toernooizege van 2019. Eerder dit jaar won de Brabander al het WK, The Masters, de Premier League en de World Grand Prix.

De regerend wereldkampioen en Wright kwamen elkaar voor de zevende keer tegen in een major-finale (alle keren won Van Gerwen). Na een gelijkopgaand begin was het Wright die de eerste tik uitdeelde door van 3-3 op een 3-6-voorsprong te komen.

Wright hield de voorsprong een tijdje vast en kreeg bij 7-10 drie pijlen om de wedstrijd te beslissen. Niet voor het eerst ging het mis voor Wright tegen Van Gerwen. De drievoudig wereldkampioen pakte vervolgens vier legs op rij en sleepte zo alsnog de titel binnen.

Van Gerwen wint dik 100.000 euro

Van Gerwen stond voor dit jaar alleen in de eerste editie van het nog relatief nieuwe toernooi (2016) in de finale. Hij verloor toen met 11-5 van Phil Taylor. Gary Anderson was vorig jaar de beste, maar werd deze editie al in de groepsfase uitgeschakeld.

Van Gerwen bereikte de finale na een ontsnapping in de halve eindstrijd tegen Gerwyn Price. De Welshman mocht bij een 10-10-tussenstand zelf beginnen aan de laatste leg, maar Van Gerwen wist de partij toch te winnen.

Van Gerwen had zich zaterdag al verzekerd van de halve finales door zijn eerste twee groepswedstrijden tegen James Wade (10-8) en Michael Smith (10-6) te winnen. Eerder op zondag won hij tegen Anderson (10-4) ook zijn laatste poulewedstrijd.

Bij de Champions League of Darts neemt de top acht van de PDC Order of Merit het tegen elkaar op. Van Gerwen krijgt met zijn overwinning een cheque van 100.000 Britse pond (ruim 116.000 euro).