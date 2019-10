Michael van Gerwen heeft zondag ook zijn laatste groepswedstrijd in de Champions League of Darts gewonnen. De regerend wereldkampioen was met 10-4 te sterk voor de Schot Gary Anderson.

Door de overwinning eindigt Van Gerwen als eerste in groep A. De Nederlander speelt daarom in de halve finales tegen Gerwyn Price, die als tweede eindigde in groep B. Dat duel wordt later op zondag afgewerkt.

Naast Van Gerwen en Price is ook Peter Wright zeker van een plek in de halve eindstrijd. De tegenstander van de Schot komt voort uit de winnaar van de laatste wedstrijd in groep A tussen James Wade en Michael Smith.

Van Gerwen knokte zich tegen Anderson terug van een vroege break achterstand. Vanaf 0-2 won de nummer één van de wereld vijf games op rij en die voorsprong hield hij eenvoudig vast.

Van Gerwen plaatste zich zaterdag al voor halve finales

Van Gerwen had zich zaterdag al verzekerd van de halve finales door zijn eerste twee groepswedstrijden tegen Wade (10-8) en Smith (10-6) te winnen. Titelverdediger Anderson verloor zijn eerste twee duels en was daarom al uitgeschakeld.

Bij de Champions League of Darts neemt de top acht van de PDC Order of Merit het tegen elkaar op. De winnaar krijgt een cheque van 100.000 Britse pond (omgerekend ruim 116.000 euro).

Het prestigieuze toernooi, dat pas sinds 2016 op de kalender staat, ontbreekt nog altijd op de erelijst van Van Gerwen. Vorig jaar werd hij in de halve finales uitgeschakeld.