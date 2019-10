Michael van Gerwen heeft zondag voor de tweede keer in zijn loopbaan de finale van de Champions League of Darts bereikt. De nummer één van de wereld was in de halve eindstrijd met 11-10 nipt te sterk voor Gerwyn Price.

In de finale speelt de dertigjarige Van Gerwen later op zondag tegen de 49-jarige Peter Wright. De Schot rekende in zijn halve finale af met Michael Smith: 11-5.

Van Gerwen had het lang lastig tegen Price. De regerend wereldkampioen snoepte de eerste game af van de Wehlsmen, maar kon die break voorsprong niet vasthouden. Price knokte zich terug en mocht bij een stand van 10-10 zelf beginnen aan de laatste leg, maar moest de winst alsnog aan Van Gerwen laten.

De finale van Van Gerwen tegen Wright in Leicester wordt de 43e major-finale uit de loopbaan van de Nederlander. Van Gerwen won er tot dusver 33.

Tweede Champions League-finale voor Van Gerwen

Van Gerwen stond voor dit jaar alleen in de eerste editie van het nog relatief nieuwe toernooi (2016) in de finale. Hij verloor toen met 11-5 van Phil Taylor. Gary Anderson was vorig jaar de beste, maar werd deze editie al in de groepsfase uitgeschakeld.

Van Gerwen had zich zaterdag al verzekerd van de halve finales door zijn eerste twee groepswedstrijden tegen Wade (10-8) en Smith (10-6) te winnen. Eerder op zondag won hij tegen Anderson (10-4) ook zijn laatste poulewedstrijd.

Bij de Champions League of Darts neemt de top acht van de PDC Order of Merit het tegen elkaar op. De winnaar krijgt een cheque van 100.000 Britse pond (omgerekend ruim 116.000 euro).