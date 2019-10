Abdi Nageeye had zondag al snel door dat zijn missie om als eerste Nederlander in veertig jaar de Amsterdam Marathon te winnen zou mislukken. Hij kreeg vroeg last van zijn hamstring, een probleem waar hij eerder dit jaar ook al door gehinderd werd.

"De angst was er gewoon. Na 10 kilometer voelde ik het al. Alles in mijn rechterbeen verzuurde, van mijn bil tot mijn kuit", zegt de teleurgestelde Nageeye tegen De Telegraaf.

"Ik had het niet moeilijk wat conditie betreft, maar ik was wel bang dat ik niet heel zou blijven. Ik moest telkens goed inschatten hoe ver ik kon gaan zonder iets kapot te maken."

De dertigjarige geboren Somaliër slaagde er met een tijd van 2.07.39 ook niet in om zijn eigen Nederlands record aan te scherpen, al liep hij wel zijn tweede tijd ooit op de marathon. Ondanks zijn fysieke ongemakken overwoog hij niet om op te geven in Amsterdam.

"Er zat nog best een goede tijd in. Ik lag nog op een schema van ruim twee uur en zes minuten en dan ga je gewoon door, al vroeg ik me bij 15 kilometer al af of ik de finish wel zou halen."

'Alles nu in het teken van Tokio'

Gezien zijn blessure is Nageeye nog best tevreden met zijn tijd. "Het was maar niet mogelijk om echt te versnellen. Als je dat bedenkt, moet ik best tevreden zijn. Twee jaar geleden zou ik er heel blij mee zijn geweest", aldus de Nederlander, die al uitkijkt naar zijn volgende missie.

"Ik ga nu goed herstellen en dan plannen maken voor komend jaar. Dan staat alles in het teken van de Olympische Spelen in Tokio."

Zijn negende plek was voor Nageeye wel genoeg om zich Nederlands kampioen te mogen noemen, al had hij in de strijd om die titel niet echt concurrentie. Het zilver was voor Frank Futselaar (2.14.08) en Roel Weimenga pakte in 2.19.55 het brons.

De Keniaan Vincent Kipchumba won de marathon van Amsterdam in 2.05.09. De Ethiopiër Solomon Deksisa (tweede) en Kipchumba's landgenoot Elisha Rotich (derde) completeerden het podium in het Olympisch Stadion.