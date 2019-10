Houston Astros heeft in de nacht van zaterdag op zondag voor de derde keer de World Series bereikt. De ploeg uit Texas versloeg New York Yankees met 6-4 en stelde daarmee de titel in de American League van Major League Baseball (MLB) veilig.

De Astros, die dankzij de zege op een onoverbrugbare 4-2-voorsprong kwamen in de best-of-sevenserie, stonden in 2005 al eens in de finale van de MLB. Destijds werd verloren van Chicago White Sox. Twee jaar geleden pakte de ploeg uit Houston de titel ten koste van Los Angeles Dodgers.

Oranje-international Didi Gregorius was een week geleden nog goed begonnen met de Yankees door de eerste wedstrijd met 7-0 te winnen. De vijf daaropvolgende duels leverden vier zeges voor de Astros op.

In de World Series wacht Washington Nationals, dat een van de zeven clubs is die de World Series nog nooit hebben gewonnen. De andere zes zijn Texas Rangers, San Diego Padres, Milwaukee Brewers, Seattle Mariners, Colorado Rockies en Tampa Bay Rays.

Vorig jaar stonden Boston Red Sox en Los Angeles Dodgers tegenover elkaar in de finale van het MLB-seizoen. De Red Sox trokken toen met 4-1 aan het langste eind en pakten de titel voor de negende keer.

De best-of-sevenserie tussen de Astros en de Nationals begint in de nacht van dinsdag op woensdag in Houston.