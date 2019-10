De rugbyers van Wales hebben zondag voor de derde keer in de historie de halve finales van het WK bereikt. In het Japanse Oita werd Frankrijk met 20-19 verslagen.

Halverwege was het nog 19-10 voor de Fransen, maar in de tweede helft ging het mis voor de ploeg van bondscoach Jacques Brunel. Sébastien Vahaamahina kreeg rood voor een elleboogstoot en Wales pakte in de slotfase de zege.

De Welshe rugbyers stonden eerder in 1987 en 2011 in de halve eindstrijd, wat tot een derde en vierde plek leidde. Frankrijk was in 1987, 1999 en 2011 verliezend finalist.

In de eerdere twee kwartfinales was topfavoriet Nieuw-Zeeland met 46-14 te sterk voor Ierland en eindigde Engeland-Australië in 40-16. Later op zondag wordt Japan-Zuid-Afrika gespeeld.

Nieuw-Zeeland ging tijdens de laatste twee edities van het WK met de titel aan de haal. Vier jaar geleden werd Australië in de finale geklopt en in 2011 moesten de Fransen buigen.

De spelers van Wales vieren de nipte zege op Frankrijk. (Foto: Pro Shots)