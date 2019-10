Abdi Nageeye is zondag niet in de buurt gekomen van winst bij de Amsterdam Marathon. De Nederlander finishte als negende, terwijl de zege naar de Keniaan Vincent Kipchumba ging.

De dertigjarige Nageeye werd eerder dit jaar nog knap vierde bij de marathon van Rotterdam en scherpte toen zijn eigen Nederlands record aan tot 2:06.17. Hij kwam zondag in Amsterdam niet in de buurt van die tijd: 2:07.39.

De negende plek van Nageeye was wel goed voor de Nederlandse titel. Frank Futselaar pakte zilver in 2:14.08 en Roel Weimenga werd derde in 2:19.55.

Kipchumba legde de 42 kilometer en 195 meter af in 2:05.09 en de Ethiopiër Solomon Deksisa werd tweede in 2:05.16. De Keniaan Elisha Rotich (2:05.18) completeerde het podium in het Olympisch Stadion.

Ondanks goede omstandigheden kwamen de mannen niet in de buurt van het parcoursrecord (2:04.06), dat de Keniaan Lawrence Cherono vorig jaar noteerde. Bij de vrouwen werd wel sneller dan ooit gelopen in Amsterdam. De Ethiopische debutante Degitu Azimeraw liep 2:19.26 en daarmee dook ze ver onder de toptijd van haar landgenote Meseret Hailu (2:21.09) uit 2012.

Nageeye heeft last van hamstring

Nageeye had aangekondigd dat hij zijn toptijd van Rotterdam wilde verbeteren. De in Somalië geboren atleet hoopte zelfs als eerste Nederlander sinds Gerard Nijboer in 1980 de marathon in de hoofdstad te winnen.

Aanvankelijk kon Nageeye mee met de kopgroep, maar halverwege moest hij al een gat laten vallen. Mede door hamstringproblemen kon hij het tempo van de Ethiopiërs en Kenianen niet volgen.

Ondertussen bleef de kopgroep redelijk groot. Op 5 kilometer van de meet in het Olympisch Stadion maakten nog acht lopers kans op de zege. Het was Rotich die het tempo opvoerde, waarna alleen Kipchumba, Deksisa en Betesfa Getahun bijbleven.

Na het Vondelpark slaagde Kipchumba erin weg te lopen bij de andere drie. Het bleek de beslissing, want de Keniaan bleef weg en kwam zeven seconden voor Deksisa over de meet. Ruim twee minuten later finishte Nageeye.