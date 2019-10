Joost Luiten heeft zaterdag uitstekende zaken gedaan op de derde dag van het Frans Open. De Bleiswijker liep de beste ronde van het deelnemersveld en maakte een reuzensprong in het klassement.

De 33-jarige Luiten ging rond in 65 slagen, zes onder par. Daarmee liet hij samen met de Engelsman Sam Horsfield de beste score noteren.

Luiten stelde vrijdag nog teleur met een ronde van 76 en haalde maar net de cut. Een dag later kwam hij tot maar liefst acht birdies. Wel sloeg hij op de dertiende hole een double-bogey.

Door zijn uitstekende ronde bracht de Zuid-Hollander zijn totaalscore op 210, drie onder par. Daarmee klom hij van de gedeelde 67e naar de gedeelde negentiende plaats.

De leiding na de derde dag is in handen van Nicolas Colsaerts. De Belg staat op een totaalscore van 200 en begint de slotronde zondag met drie slagen voorsprong op George Coetzee uit Zuid-Afrika.

Luiten jaagt op ticket voor HSBC Champions

Luiten jaagt op het Frans Open op een ticket voor het HSBC Champions in Sjanghai. Hij heeft dat in eigen hand aangezien hij er met een 29e plaats momenteel goed voor staat in de Race to Dubai.

Hij moet na zondag in de top dertig daarvan staan om te mogen starten bij de HSBC Champions, een toernooi dat deel uitmaakt van de World Golf Championships.