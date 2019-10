Engeland heeft zich zaterdag als eerste land voor de halve finales van het WK rugby in Japan geplaatst. De ploeg van coach Eddie Jones was in de kwartfinale een maatje te groot voor Australië (40-16) en neemt het voor een plek in de eindstrijd op tegen regerend wereldkampioen Nieuw-Zeeland.

De Australiërs kwamen in de eerste helft nog wel op een 3-0-voorsprong in Oita dankzij Christian Lealiifano, maar Engeland knokte zich nog voor rust terug in de wedstrijd. Halverwege stond het zelfs al 17-9 door scores van Owen Farrell en Jonny May, die zijn vijftigste interland speelde.

Australië kwam in de eerste vijf minuten na rust nog wel terug tot 17-16, maar dat was slechts een korte opleving. De ploeg van coach Michael Cheika kwam er niet meer aan te pas tegen Engeland, dat in razend tempo uitliep naar een ruime voorsprong en die niet meer uit handen gaf.

Bij het vorige WK rugby in 2015 slaagde toenmalig gastheer Engeland er niet eens in de kwartfinales te halen. De Engelsen voegden zich in 2007 voor de laatste keer bij de laatste vier. Australië bereikte vier jaar geleden nog de WK-finale, maar delfde daarin het onderspit tegen Nieuw-Zeeland.

De Engelse rugbyers vieren de overwinning op Australië. (Foto: Pro Shots)

Nieuw-Zeeland heeft geen kind aan Ierland

Voor een plek in de finale neemt Engeland het volgende week op tegen drievoudig wereldkampioen Nieuw-Zeeland, dat korte metten maakte met Ierland: 46-14. De andere kwartfinaleduels zijn Wales-Frankrijk en Japan-Zuid-Afrika. Die affiches staan zondag op het programma.

De Nieuw-Zeelanders leidden bij rust al met 22-0 en kwamen na rust niet meer in de problemen. De Ieren redden in de tweede helft de eer, maar ze waren simpelweg niet goed genoeg om de regerend wereldkampioen aan het wankelen te brengen.

Het WK rugby is al op 20 september begonnen en duurt nog tot en met 2 november. De halve finales worden op 26 en 27 oktober afgewerkt en de finale staat zaterdag 2 november op het programma. De strijd om de derde plek wordt een dag daarvoor beslecht.